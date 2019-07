PHOTOS - Jeumont, première ville française traversée par le Tour de France 2019

Ils sont venus pour les deux : les goodies distribués par la caravane publicitaire et les champions cyclistes. Entre les deux, il fallait patienter 1h30 mais les fans étaient nombreux sur le bord de la route, comme Cette Belge entourée de ses deux filles âgées de 3 et 7 ans :

On est aux aguets, on crie, on lève les bras. Il paraît qu'ils aiment bien les enfants, on fait ce qu'on peut pour amadouer.