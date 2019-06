PHOTOS - L’Ardéchoise, la plus grande cyclosportive d’Europe, fait un détour par la Haute-Loire

Chambon-sur-Lignon, France

Il n’a pas de doute, l'Ardéchoise passe dans ces rues de Haute-Loire. Que ce soit au Chambon-sur-Lignon et au Mazet-Saint-Voy, des ballons de baudruches et des fanions violets et jaunes sont accrochés entre les façades des maisons, comme des guirlandes. Depuis trois ans, la célèbre course cyclosportive passe en Haute-Loire.

Sur la place du village, Garry et ses amis se prennent en photo : "C’est magique, c’est le bonheur en boite, c’est des gens qui sont heureux de vous accueillir."

Garry est originaire d'Australie, il est venu de Toulouse pour participer. © Radio France - Victor Vasseur

Tous les 15 kilomètres sur le parcours, les cyclistes peuvent s'arrêter. Michel est à peine essoufflé : "On sait que quand on vient en Haute-Loire ou en Ardèche, et bien ça monte et ça descend. C’est assez collineux !"

L’Ardèchoise fait un détour par la Haute-Loire. © Radio France - Victor Vasseur

L’Ardèchoise fait un détour par la Haute-Loire. © Radio France - Victor Vasseur

Des villages décorés et animés

La plupart des coureurs restent surpris par l'accueil dans les villages, et la beauté des paysages. Les spectateurs ont choisi des thèmes : Tintin et Milou, la Grèce, Venise, les Gaulois. Jean-Claude vient du Sud, il adore : "C’est magnifique, le plaisir des yeux compte autant. Il n’y a pas que le corps, il y a aussi l’esprit. C’est tellement beau ces paysages. Le Mont Gerbier-de-Jonc, c’est sublime. Je regrette une chose, que Von Gogh ne sont pas passé par là. Il nous aurait fait des peintures magnifiques."

L’Ardèchoise fait un détour par la Haute-Loire. © Radio France - Victor Vasseur

L'Ardéchoise dynamise le tourisme assure Ded, ce retraité est l'organisateur de la course au Chambon-sur-Lignon : "On fait découvrir nos villages. Les gens sont très heureux. Les paysages sont très différents. En bas, il n’y a pas les genêts comme ici."

Ce samedi, 1200 coureurs de l'Ardéchoise sont attendus sur les routes de Haute-Loire. Vous pouvez également suivre les coureurs à Chaudeyrolles, Fay-sur-Lignon, Les Vastres, Mars et à Tence.

L’Ardèchoise fait un détour par la Haute-Loire. © Radio France - Victor Vasseur