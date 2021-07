PHOTOS - Les nîmois prêts à fêter le passage du Tour de France

C'est presque le jour J. La peinture est encore fraîche et la fresque pas encore tout à fait terminée : à Nîmes, rue Sully, Karine Rama a fait décorer son portail ce mercredi avec des crocodiles et des arènes par un artiste local. La raison? Toute simple : c'est un hommage au Tour de France et aux coureurs attendus ce jeudi en plein centre ville, à l'occasion de la douzième étape de la Grande Boucle. "Comme il y a eu un souci au début du Tour avec un pancarte, on n'ose pas trop en mettre, explique-t-elle. Alors, on a choisi une pancarte fixe !"

"On a choisi de le faire juste avant le passage du Tour. Ce sera un joli clin d'œil à notre belle ville de Nîmes" Karine, au micro FB Gard Lozère.

On a choisi de le faire juste avant le passage du Tour. Ce sera un joli clin d'œil à notre belle ville de Nîmes" Karine, au micro FB Gard Lozère. © Radio France - Juliette Fumey

Au programme du peloton ce jeudi : 159,4 kilomètres qui relient la Drôme au Gard en passant par les gorges de l'Ardèche, jusqu'à Vallon-Pont-d'Arc (Km 57), dans la partie initiale.

à lire aussi Tour de France : les restrictions de circulation dans le Gard et à Nîmes en particulier