PHOTOS : Longwy en fête pour le Tour de France

Revivez, en images, l'engouement populaire à Longwy, à l'occasion du passage du Tour de France.

Sur les trottoirs, depuis leurs balcons ou penchés à leurs fenêtres, les sepctateurs ont répondu présent pour accueillir l'arrivée de la 3e étape du Tour de France à Longwy, ce lundi 3 juillet.

Réunion de famille à Rehon

A Rehon, André et Marie avaient la chance de voir passer la caravane du Tour de France juste devant leur maison. Ils ont donc invité leur famille et des amis à vivre l'événement tous ensemble. Certains venaient de la Meuse, et même de l'Hérault !

A Rehon, André et Marie réunissaient famille et amis pour attendre le passage de la caravane © Radio France - Clément Lhuillier

Tous en jaune chez le fleuriste

Exceptionnellement, pour regarder passer le Tour de France, Jean-Yves a transformé sa boutique de fleurs en club de supporters. Tous en jaune et en chanson pour attendre et encourager la caravane.

Maillots jaunes de rigueur chez Jean-Yves, le fleuriste de la rue Labro © Radio France - Clément Lhuillier

La caravane publicitaire, aussi attendue que le peloton

C'est l'une des attractions favorites des spectateurs du Tour de France : la caravane publicitaire avec 170 véhicules qui distribue casquettes, bonbons, saucissons, drapeaux, bons de réduction…

La caravane publicitaire du Tour de France 2017 dans les rues de Longwy © Radio France - Clément Lhuillier

Maxime et son fan club

Dans la Côte des Religieuses, dernière difficulté à 1,6 km de la ligne d'arrivée à Longwy, Maxime et ses amis attendent avec impatience le passage des coureurs. C'est la première fois qu'il peut vivre le Tour de France d'aussi près, dans sa ville, qu'il n'hésite pas à qualifier de "plus belle du monde".

Maxime et ses amis, dans la Côte des Religieuses à Longwy © Radio France - Clément Lhuillier

Les coureurs passent dans la Côte des Religieuses, au milieu d'une foule dense et bruyante © Radio France - Clément Lhuillier