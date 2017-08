PHOTOS : Nouveau grand succès pour la 52è édition du Critérium de Dun-le-Palestel

Plusieurs têtes d'affiches du cyclisme français avec Lilian Calmejane, Nacer Bouhanni, Pierre Rolland; 10 000 spectateurs dans les rues de la commune et une météo clémente : la 52è édition du Critérium de Dun-le-Palestel, qui a vu Chavanel l'emporter, a été une grande réussite. Retour en images.

Le plateau avait de quoi faire saliver. Lilian Calmejane et Sylvain Chavanel (Direct Energie), Nacer Bouhanni (Cofidis), Pierre Rolland (Cannondale-Drapac), Florian Vachon (Fortuneo)... Plusieurs des meilleurs cyclistes tricolores engagés sur le dernier Tour de France ont pris part, sur les coups de 20h30, samedi 5 août, à la 52 édition de la nocturne du Critérium de Dun-le-Palestel : une boucle de cinquante tours, d'un kilomètre et demi. Au final, la victoire revient à Sylvain Chavanel (38 ans), un des coureurs les plus plébiscités par le public creusois, qui s'impose devant Pierre Rolland et Maxime Bouet (Fortuneo). Retour en photos sur cet événement qui a attiré pas moins de 10 000 curieux.

Placé juste en face du podium, Patrice (en bas à droite) est un expert en chasse d'autographes : pour en obtenir le plus possibles, il n'a pas hésité à venir trois heures avant le début de la course ! © Radio France - Rémi Vallez

Et au petit jeu des dédicaces et des selfies, Pierre Rolland sait se montrer disponible. © Radio France - Rémi Vallez

La chasse aux autographes, une discipline à part entière en marge du Critérium ! Ecoutez le reportage de France Bleu Creuse Copier

La plupart des 10 000 spectateurs ont apprécié la course de derrière les barrières de sécurité... © Radio France - Rémi Vallez

..quand d'autres chanceux avaient un point de vue beaucoup plus dégagé. © Radio France - Rémi Vallez