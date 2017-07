PHOTOS Tour de France - 2ème étape : Thomas Boudat dans l'échappée du jour

Pour son premier Tour de France, le Langonnais Thomas Boudat n'a pas mis longtemps avant de se mettre en évidence. A l'attaque dès le 1er kilomètre de la deuxième étape, il a parcouru une grande partie de l'étape aux avants-postes.

Comme prévu, la deuxième étape du Tour de France (103,5 km entre Düsseldorf et Liège) s'est achevée par un sprint massif remporté par l'Allemand Marcel Kittel devant le champion de France Arnaud Démare. Et comme souvent dans ces étapes de plat, la seule animation du jour a été l'échappée lancée dès le début de course. Dès le premier kilomètre, quatre hommes, dont le Langonnais Thomas Boudat, se sont fait la belle pour compter jusqu'à 3'25" d'avance sur le peloton. Une avance contrôlée à distance par l'équipe du maillot jaune Geraint Thomas et les formations des sprinters. Thomas Boudat a été repris par le peloton à 13 kilomètres de l'arrivée. Il aura parcouru 190 kilomètres en tête de course.

Thomas Boudat se montre

Thomas Boudat avait promis de ne pas passer son Tour de France caché dans les roues du peloton. Il a déjà tenu sa promesse. Après un prologue terminé à la 149ème place (à 1'27" de Geraint Thomas), le Girondin de l'équipe Direct Energie a passé l'essentiel de la journée devant en compagnie de trois autres néophytes du Tour : les Français Laurent Pichon et Yoann Offredo et l'Américain Taylor Phinney. Il a rendu indirectement hommage aux membres de sa famille qui se sont déjà distingués sur l'épreuve. Son grand-père, Joseph Cigana, a participé au Tour de France 1954, son oncle Alain Cigana a disputé trois Grandes Boucles (74, 75, 76) et son cousin éloigné Massimo Cigana, de nationalité italienne, a couru à la Mercatone Uno avec Marco Pantani.

Les photos de l'échappée :

Thomas Boudat très concentré. - © AFP

Les échappés encouragés par la foule. - © AFP

Thomas Boudat en tête du groupe. - © AFP

L'échappée n'a pas compté plus de 3'25" d'avance. - © AFP