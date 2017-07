PHOTOS - Tour de France : Chanceaux se prépare au sprint de la 7e étape

Avant le passage de la 7e étape du Tour de France, France Bleu Bourgogne vous emmène sur la route que les coureurs vont parcourir le 7 juillet. Dans les petites communes, des bénévoles préparent depuis des semaines la décorations des rues, ronds-points ou bâtiments. Deuxième étape : Chanceaux.

Notre route du Tour de France continue à Chanceaux. Après Villers-Patras, nous sommes dans une commune de 215 habitants où se jouera peut-être le maillot vert de la 7e étape du Tour de France puisque c'est là que doit se dérouler un sprint. Là-bas aussi le bénévolat a marché à plein avec des petits vélos à l’entrée et à la sortie du village et des bottes de paille décorées. Ils ont taillé des maillots, en bois contreplaqué, qu'ils ont apposés sur les grilles de la mairie. Il faut dire qu'il y a bien longtemps que le Tour n'avait plus traversé le village...

CARTE - Tour de France 2017 : le tracé de la 7e étape entre Troyes et Nuits-Saint-Georges

Les horaires du Tour de France

La caravane publicitaire passera à Chanceaux vers 13 heures.

Le passage des coureurs est prévu entre 14h45 et 15 heures.

Consultez tous les horaires du Tour de France en Côte-d'Or

La décoration sur les bottes de paille à l'entrée de Chanceaux.

Gabriel Blaise, maire de Chanceaux.

Des vélos à l'entrée du village.

La mairie de Chanceaux.

Gérard Bérille, habitant de Chanceaux.

Un cycliste amateur sur la route du Tour avant le passage des pros le 7 juillet.

Le passage du Tour de France en Côte-d'Or le 7 juillet

Les communes traversées par le Tour de France du Nord au Sud en Côte-d'Or : Gomméville, Villers-Patras, Chatillon-sur-Seine, Ampilly-le-Haut, Chanceaux, Champagny, Saint-Seine-l'Abbaye, Mâlain, la Côte d'Urcy, Gevrey-Chambertin, Vougeot, Saint-Nicolas-lès-Citeaux,Auvillars-sur-Saône, Corgoloin et Nuits-Saint-Georges.

Les horaires de la caravane et du peloton en Côte-d'Or le 7 juillet

Les étapes du Tour de France 2017

