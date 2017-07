PHOTOS - Tour de France en Dordogne : les camping cars au rendez-vous

Ils sont des centaines au bord des routes de Dordogne ce mardi et mercredi pour le passage du Tour, les camping caristes sont en place. Certains sont arrivés dès dimanche pour être en première ligne sur les 178 km.

Les drapeaux au vent, les flèches jaunes fluo collées au pare brise... Ils sont là, les camping cars du Tour. Garés tout le long de 178 km de l'étape Périgueux-Bergerac, certains viennent de loin et suivent les coureurs du début à la fin. Maurice et Michèle Hias arrivent de Bretagne. Le tour de France ne passe pas chez eux alors ils vont à lui. Ce couple de bretons de 65 et 68 ans se sont installés au bord de la Vézère, à la sortie de Tursac. Ca fait presque 10 ans qu'ils suivent le Tour.

"C'est madame qui est fan. Il faut qu'on s'arrête tous les jours pour regarder le Tour sur la télévision dans le camping-car" - Maurice, camping cariste.

La télévision dans le camping car obligatoire

Pour tous ces caming caristes la télévision est indispensable. Ils regardent le Tour du début à la fin dans leur véhicule et sortent pour le passage des coureurs. "Michèle me dit : stop chauffeur ! Dimanche, on a regardé la télévision sur le parking d'un supermarché à Périgueux pendant plus de deux heures. "

Rencontres entre fans du Tour

Le Tour c'est aussi l'occasion de rencontrer du monde surtout grâce à une journée de repos. A Tursac, Maurice a rencontré un autre Breton, qui venait du même village que lui, "comme quoi le monde est petit !"

Au final, c'est une des choses qu'apprécient le plus ces passionnés du Tour, rencontrer d'autres fanatiques.

