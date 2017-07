PHOTOS - Tour de France : Mâlain se prépare timidement au passage des coureurs

Avant le passage de la 7e étape du Tour de France, France Bleu Bourgogne vous emmène sur la route que les coureurs vont parcourir le 7 juillet. Dans les petites communes, des bénévoles préparent depuis des semaines la décorations des rues, ronds-points ou bâtiments. Troisième étape : Mâlain.

Sur les 213,5 km de la 7e étape du Tour de France, 164 km seront parcours en Côte-d'Or le 7 juillet. Après Villers-Patras et Chanceaux, nous marquons une halte à Mâlain, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Dijon, à moins de 100 km de l'arrivée pour les coureurs à Nuits-Saint-Georges. Mâlain, commune habituellement très prompte à la mobilisation populaire, connue pour se Fête des sorcières début juin, bizarrement rien (ou vraiment pas grand chose) organisé pour accueillir les coureurs. Et pour cause : les habitants et bénévoles ont été très sollicités les derniers mois pour cette fête des socières, le temps a donc manqué pour décorer la commune aux couleurs du Tour. Jusque-là, pas de vélos installés dans les rues, ni de maillots.

→ CARTE - Tour de France 2017 : le tracé de la 7e étape entre Troyes et Nuits-Saint-Georges

Les horaires du Tour de France

La caravane publicitaire passera à Mâlain vers 13h45.

Le passage des coureurs est prévu entre 15h25 et 15h50.

Consultez tous les horaires du Tour de France en Côte-d'Or au bas de cet article.

France Bleu Bourgogne fait le Tour : Mâlain Copier

Nicolas Beneton, maire de Mâlaineaux.

Nicolas Beneton, maire de Mâlain © Radio France - Thomas Nougaillon

Le passage du Tour de France en Côte-d'Or le 7 juillet

Les communes traversées par le Tour de France du Nord au Sud en Côte-d'Or : Gomméville, Villers-Patras, Chatillon-sur-Seine, Ampilly-le-Haut, Chanceaux, Champagny, Saint-Seine-l'Abbaye, Mâlain, la Côte d'Urcy, Gevrey-Chambertin, Vougeot, Saint-Nicolas-lès-Citeaux,Auvillars-sur-Saône, Corgoloin et Nuits-Saint-Georges.

Les horaires de la caravane et du peloton en Côte-d'Or le 7 juillet

- © ASO

Les étapes du Tour de France 2017

© Radio France - Denis Souilla

Suivre le Tour de France