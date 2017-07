PHOTOS - Tour de France : Nuits-Saint-Georges accueille les coureurs avec une montgolfière

Avant le passage de la 7e étape du Tour de France, France Bleu Bourgogne vous emmène sur la route que les coureurs vont parcourir le 7 juillet. Dans les communes, des bénévoles préparent depuis des semaines la décorations des rues, ronds-points ou bâtiments. Dernière étape : Nuits-Saint-Georges.

Dernière étape de notre route du Tour ce vendredi, à Nuits-Saint-Georges, ville d'arrivée de la 7e étape du Tour de France. Après Villers-Patras, Chanceaux, Mâlain, Urcy, les coureurs franchiront la ligne d'arrivée rue du Général-de-Gaulle (D974).

Parmi les nombreuses animations prévues, une montgolfière aux couleurs des vins de Nuits-Saint-Georges et des Climats va flotter dans le ciel sur un terrain en bordure de route. C'est un énorme ballon de couleur rouge sur lequel on pourra lire écrit en gros "Nuits Saint-Georges nos climats" au dessus d'une bouteille de vin. Bertrand Chevillon l'un des viticulteurs à l'origine du projet.Si le temps le permet elle sera attachée au sol, une prouesse technique que s’apprêtent à réaliser Bertrand Chevillon et son ami Alain Vagnez. Le premier est viticulteur, le second préside une jolie association « Chu là-haut » qui propose à des enfants malades des vols en ballon.

Dans la vie de tous les jours, Alain Vagnez est manipulateur en électroradiologie médicale à l’hôpital d’enfants du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon. Dans le partenariat qui allie « Chu là-haut » et le syndicat des vignerons de Nuits-Saint-Georges, il est prévu que les vignerons reversent 10 000 euros pour aider Alain Vagnez à changer l’emballage de son aéronef.

→ CARTE - Tour de France 2017 : le tracé de la 7e étape entre Troyes et Nuits-Saint-Georges

Les horaires du Tour de France

La caravane publicitaire arrivera à Nuits-Saint-Georges vers 15h40.

L'arrivée des coureurs est prévue entre 17h10 et 17h40.

Consultez tous les horaires du Tour de France en Côte-d'Or au bas de cet article.

France Bleu Bourgogne fait son Tour : Nuits-Saint-Georges Copier

Le ballon que vous pourriez voir à Nuits Saint Georges si la météo le permet.

© Radio France - Thomas Nougaillon

Le président de l'association "CHU là-haut" de Cuits-Saint-Georges.

© Radio France - Thomas Nougaillon

Bertrand Chevillon, viticulteur à Nuits-Saint-Georges.

© Radio France - Thomas Nougaillon

Les deux amis de Nuits-Saint-Georges. À gauche le viticulteur, à droite son voisin manipulateur radio au CHU et propriétaire du ballon.

© Radio France - Thomas Nougaillon

Les associations Nuitonnes sont elles aussi sur le pont. Ici Vincent Lechenault, président de l'emblématique club de rugby du CS Nuits-Saint-Georges en Fédérale 3.

© Radio France - Thomas Nougaillon

Nathalie Loizelet, chargée des animations et de la communication, prépare dans la bonne humeur cet évènement qui va marquer la ville de Nuits-Saint-Georges.

© Radio France - Thomas Nougaillon

Jean-Claude Alexandre, premier adjoint en charge des finances et du personnel de Nuits-Saint-Georges aux côtés du maire Alain Cartron.

Jean-Claude Alexandre 1er adjoint en charge des finances et du personnel de Nuits-Saint-Georges aux côtés du maire Alain Cartron © Radio France - Thomas Nougaillon

Le passage du Tour de France en Côte-d'Or le 7 juillet

Les communes traversées par le Tour de France du Nord au Sud en Côte-d'Or : Gomméville, Villers-Patras, Chatillon-sur-Seine, Ampilly-le-Haut, Chanceaux, Champagny, Saint-Seine-l'Abbaye, Mâlain, la Côte d'Urcy, Gevrey-Chambertin, Vougeot, Saint-Nicolas-lès-Citeaux,Auvillars-sur-Saône, Corgoloin et Nuits-Saint-Georges.

Les horaires de la caravane et du peloton en Côte-d'Or le 7 juillet

- © ASO

Les étapes du Tour de France 2017

© Radio France - Denis Souilla

Suivre le Tour de France