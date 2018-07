Le père, Yvon Ledanois s'est élancé sur la Grande Boucle dans les années 90. Plus de 20 ans après, c'est son fils dont il est le directeur sportif, Kevin qui court sur le Tour de France. Ils font la fierté des Montois.

Saint-Jean-de-Monts, France

Dans la famille Ledanois, je demande le fils. A Saint-Jean-de-Monts, en Vendée tout le monde connait cette famille de coureurs cyclistes. Le père Yvon Ledanois, ancien professionnel des années 90 a passé la passion du vélo à son fils. Kevin Ledanois, 24 ans s'élancera sur son premier Tour de France ce samedi.

Un père et un fils sur le Tour

Dans la commune, les habitants sont très fiers de ce duo père et fils. Yvon Ledanois est donc le directeur sportif de son fils qui court pour l'équipe Fortunéo. L'enfant du pays passera par Saint-Jean-de-Monts, ville sur le tracé de la première étape comme son père en 93.

Carte de la première étape. - Géoatlas

"Nos yeux ne seront rivés que sur Kevin ! Il va nous faire vibrer ! " - Claude, coureur montois.

Séance d'autographes pour l'enfant du pays Kevin Ledanois. © Radio France - Caroline Pomès

Ses cousins sont là pour le soutenir. © Radio France - Caroline Pomès

"Nos yeux ne seront rivés que sur Kevin ! Il va nous faire vibrer ! ", Claude, coureur montois, président du Perrier vélo club est voisin des Ledanois et pourtant ce mardi, il est devant le Super U pour se faire signer un autographe par le jeune coureur. Plus de 150 personnes ont fait le déplacement pour voir Kevin.

Kevin Ledanois attend cette première étape avec impatience. Il devrait aider Warren Barguil, coureur de tête de son équipe. "Je connais ces routes par cœur, c'est là où je m’entraîne depuis 10 ans."

Il est "stressé" et plein d'émotions. Toute sa famille et ses amis seront derrière les barrières au bord des routes de Vendée pour le soutenir. En revanche, son père et directeur sportif "ne lui fera pas de cadeau".

Ecoutez l'émotion de Kevin Ledanois, très fier de s'élancer depuis la Vendée. Copier

►► POUR ALLER PLUS LOIN - Notre dossier : Le Tour de France 2018