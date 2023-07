PHOTOS - Tour de France : pourquoi le public basque est-il l'un des meilleurs du monde ?

Santiago Bilbao et Javier Sanchez s'étaient donnés rendez-vous tôt samedi matin devant le siège de la Sociedad Ciclista Bilbaina, club centenaire de cyclotourisme de la ville. Avec une trentaine de membres du club, ils avaient décidé de rallier la côte de Laukiz, sur le chemin de la première étape du Tour de France . Un Grand départ à domicile, évidemment, ils n'allaient pas rater cela. Aux yeux de "Santi" et Javier, le Tour de France est largement au-dessus de toutes les autres courses du circuit international, "c'est du patrimoine !". Le Tour, ils baignent dedans depuis tout petits. Santiago a vu son premier Tour de France à Pau quand il n'avait que 5 ans, Javier était à peine plus âgé lorsqu'il a applaudi Pedro Delgado dans les Pyrénées dans les années 80. "On a fait beaucoup de voyages pour aller voir le Tour de France, on est même allé jusqu'à l'Alpe d'Huez, mais le Tour, ici à Bilbao, on l'apprécie d'une autre manière".

La fièvre basque dans les rues de Bilbao. © Radio France - Stéphane Garcia

"L'ambiance est extraordinaire"

"C'est comme pour le football, on ne se pose pas la question d'aller au stade" répond Santiago qui a apporté un ikurriña, le drapeau basque, dans sa musette. "L'ambiance est extraordinaire sur le Tour de France. Par exemple, la caravane publicitaire n'existe pas sur les autres courses" ajoute Javier qui a endossé, comme ses collègues, le maillot de leur club. Les deux hommes sont aussi attachés à voir le peloton du début à la fin. "Dans les cols des Pyrénées et dans toutes les étapes de montagnes, on voit les sprinteurs souffrir comme jamais. On assiste au moment où les échappés creusent l'écart avec le peloton. Tous ces détails que l'on ne voit pas forcément à la télévision." Pourquoi le public basque est-il si réputé ? Javier et Santi jouent les modestes. Ils admirent le public des Flandres qu’ils ont croisé sur le Paris-Roubaix (oui, ils sont de tous les rendez-vous).

Les membres de la Sociedad Ciclista Bilbaina dans la côte de Laukiz. - Santiago Bilbao

L'arrivée de la première étape à Bilbao. © Radio France - Bénédicte Courret

"Le public basque est très sportif"

"On reconnaît le public basque au fait qu'il est très sportif, il applaudit tout le monde et pas seulement un favori" souligne Francis Lafargue. L'ancien manager de Miguel Indurain et de Pedro Delgado affiche plus d'une trentaine de Tours de France au compteur. "Avec leurs drapeaux orange qui ont teint la montagne pendant des années, les spectateurs basques se sont fait connaître, c'est une culture qui se transmet de génération en génération. Dans le même registre, on connaît aussi le public breton ou le public des Flandres".

Les immeubles de Bilbao, voisins du départ du Tour de France, décorés aux couleurs de la Grande boucle.. © Radio France - Bénédicte Courret

La "marée orange" déferlait sur la Grande boucle dans les années 90-2000, à l'époque de l'équipe Euskaltel-Euskadi. "Un beau coup marketing" de l’opérateur basque de télécommunication pour Francis Lafargue. Depuis quelques mois, le coureur basque Mikel Landa et d'autres tentent de faire renaître cette équipe. Du côté de Santiago et Javier, cette marée orange semble pourtant relever de l'histoire ancienne. "Je serais très content qu'un coureur basque gagne le Tour de France, mais ça me paraît impossible" sourit "Santi". En attendant, ce samedi en Biscaye, la côte de Pike, ultime épreuve de l'étape du jour , avait bel et bien endossé les couleurs symboles de la ferveur qui enflamme les supporters basques sur la Grande boucle.

