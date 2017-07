PHOTOS - Tour de France : Urcy se prépare à voir grimper le peloton

Avant le passage de la 7e étape du Tour de France, France Bleu Bourgogne vous emmène sur la route que les coureurs vont parcourir le 7 juillet. Dans les petites communes, des bénévoles préparent depuis des semaines la décorations des rues, ronds-points ou bâtiments. Quatrième étape : Urcy.

Avant le passage de la 7e étape du Tour de France en Côte-d'Or le 7 juillet, France Bleu Bourgogne passe par Urcy. Après Villers-Patras, Chanceaux et Mâlain, nous allons affronter la fameuse côte d'Urcy, classée en 4e catégorie, sur la Départementale 35, à 68 km de l'arrivée à Nuits-Saint-Georges. Les coureurs doivent s'y disputer le maillot du meilleur grimpeur. C'est la seule véritable difficulté de cette étape très plate et très longue -213,5 km, l'une des plus longue du Tour 2017-. Comme partout, les habitants d'Urcy sont sur le pont depuis de longs mois pour accueillir les champions de la pédale.

Autour du maire d’Urcy, quelques habitants se sont retrouvés pour fêter la grande boucle dont un sculpteur et un ancien prof de sport, fin connaisseur de cette fameuse côte. Les coureurs devraient s'y livrer une petite bataille pour terminer premier en haut. Il y a des points à prendre pour le maillot de meilleur grimpeur. La Côte d'Urcy est un endroit bien connu des cyclistes côtes-d'oriens. Chaque week-end, ils sont des dizaines a franchir ses deux kilomètres de montée, avec une vue magnifique sur la forêt en contrebas.

Les horaires du Tour de France

La caravane publicitaire passera à Urcy vers 14 heures.

Le passage des coureurs est prévu entre 15h40 et 16h05.

La banderole géante installée à Urcy.

© Radio France - Thomas Nougaillon

La fameuse côte d'Urcy.

© Radio France - Thomas Nougaillon

Robert Cotain, 87 ans, habitant de la commune, ex-dessinateur en retraite. Il a dessiné l'ours qui a été reproduit sur la bâche étendue sur l'église d'Urcy.

© Radio France - Thomas Nougaillon

Gérard Hurdeleau pose avec l'un des tee-shirts qui seront mis en vente à Urcy.

© Radio France - Thomas Nougaillon

Le passage du Tour de France en Côte-d'Or le 7 juillet

Les communes traversées par le Tour de France du Nord au Sud en Côte-d'Or : Gomméville, Villers-Patras, Chatillon-sur-Seine, Ampilly-le-Haut, Chanceaux, Champagny, Saint-Seine-l'Abbaye, Mâlain, la Côte d'Urcy, Gevrey-Chambertin, Vougeot, Saint-Nicolas-lès-Citeaux,Auvillars-sur-Saône, Corgoloin et Nuits-Saint-Georges.

Les horaires de la caravane et du peloton en Côte-d'Or le 7 juillet

- © ASO

© Radio France - Denis Souilla

