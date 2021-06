[PHOTOS] Vivez l'ambiance au bord des routes du Critérium du Dauphiné 2021

Avant-dernière étape du Critérium du Dauphiné ce samedi avec un départ depuis Saint-Martin-le-Vinoux en Isère et une arrivée à La Plagne en Savoie prévue aux alentours de 15 heures. France Bleu vous fait vivre, en images, l'ambiance de la course au bord des routes et à l'arrivée.

Le Critérium du Dauphiné 2021 s'achève, comme d'habitude, en Savoie et en Haute-Savoie. Il reste encore deux étapes à parcourir ce weekend pour le peloton. La première ce samedi, avec un départ de Saint-Martin-le-Vinoux en Isère, des passages par le col du Pré, le Cormet de Roselend et la montée de La Plagne (17 kilomètres à 7,5%) pour finir. Dimanche, départ de La Léchère et arrivée finale aux Gets, en passant par le Grand Bornand, Cluses et Morzine.

Le profil de l'étape 7 du Critérium du Dauphiné 2021

- - Capture d'écran

L'arrivée à La Plagne en images

Une centaine de spectateurs attendent les coureurs dans le dernier virage © Radio France - Luc Chemla

À La Plagne en Savoie, c'est le défilé des bus des équipes en attendant l'arrivée du peloton. © Radio France - Luc Chemla

Pas grand monde au bord des routes pour l'instant à quelques centaines de mètres de l'arrivée à La Plagne. © Radio France - Luc Chemla

50 kilos de pommes de terre et 30 reblochons : pas certain que cette tartiflette géante fasse partie de la diète des coureurs. © Radio France - Luc Chemla