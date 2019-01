Pierre Gautherat, jeune franc-comtois favori des Championnats de France de cyclo-cross cadets

Besançon, France

"Ces derniers temps, je monte en puissance, je suis assez confiant". Moins de 24 heures avant de s'élancer dans les championnats de France de cyclo-cross à Besançon, le jeune Pierre Gautherat, 15 ans, a du mal à cacher sa confiance.

Bravo à Pierre Gautherat qui remporte de façon magnifique sa 3ème manche de Coupe de France et bien sûr le classement général. Belle 2ème place de Pierrick Burnet, sociétaire du Pôle Espoirs de Besançon. Top 10 pour Romain Gregoire (9ème) et 14ème place pour Lenny Martinez. pic.twitter.com/tBaOujOsdJ — Gilles Zoppi (@GillesZoppi) December 30, 2018

"L'objectif, c'est le maillot", assure le jeune Dolois . Il faut dire que le cyclo-crosse réussit au coureur depuis quelques temps. Avec notamment trois victoires récentes en cadet 2 en coupe de France, celui qui pratique le cyclo-cross depuis 5 ans fait désormais figure de favori.

Rien n'est écrit d'avance

"J'ai envie de vivre de ma passion et d'être coureur professionnel", poursuit Pierre Gautherat, membre du VC Dolois. Ces championnats de France peuvent-t-ils lui servir de tremplin ? "Oui, j'y pense, ça peut être une _étape important de ma carrière_" continue le franc-comtois.

Podium final Cadets de la Coupe de France de cyclo-cross : Pierre Gautherat ( @BFCffCyclisme VC Dolois), Pierrick Burnet (Pays de Gavot Pôle Espoirs de BFC) et Romain Gregoire (@BFCffCyclisme@ACBisontine ). pic.twitter.com/GayJQuQuke — Gilles Zoppi (@GillesZoppi) December 30, 2018

Mais tout n'est pas joué d'avance, "surtout en cyclo-cross, où il suffit d'un pépin mécanique pour perdre une course". Et d'ajouter "mais mon entourage _m'aide à garder la tête froide_, rien n'est joué d'avance et j'en ai conscience"