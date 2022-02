Début de saison difficile pour le coureur Orléanais Pierre Rolland, après avoir contracté le covid 19 et raté sa première course de l'année, c'est finalement sur le tour de Valence en Espagne qu'il reprend la route. Actuellement à la 64e place du classement général, le cycliste de 36 ans savait que le reprise serait difficile : "j'ai passé une semaine au lit bien couché, je ne m'attendais pas à survoler les débats".

Il se prépare pour les futures échéances

Il voit cependant ce tour de Valence comme une première mise en jambes pour affronter les courses capitales de l'année : "en mai, juin, juillet, c'est là qu'il faudra être vraiment en forme". Il pense évidemment au Tour de France, pour lequel les invitations n'ont pas encore été envoyées.

De plus en plus à l'aise

"Le but c'est d'engranger les kilomètres, le rythme de la course, prendre des automatismes avec l'équipe et avec le peloton" détaille Pierre Rolland. Le tour de Valence a débuté mercredi 2 février, après quelques jours de course il affirme : "je me sens bien et de jour en jour je sens que je suis plus à l'aise dans le peloton".

Une équipe avec de nouvelles têtes

Son équipe, B&B hotels KTM a été largement remaniée cet hiver : "beaucoup de jeunes sont arrivés, ils ont le couteau entre les dents comme on dit, ils sont plein d'ambition et il faut un petit peu de temps pour que tout se mette en place mais je pense que les résultats devraient arriver prochainement".