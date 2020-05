Pierre Rolland est de retour sur ses routes d'entraînement préférées du Loiret

Sa silhouette et son allure sur un vélo ne laissent planer aucun doute. C'est bien lui ! Pierre Rolland ! Croisé par hasard ce 15 mai sur sa bicyclette entre Saint-Jean-le-Blanc et Sandillon, le coureur professionnel de la formation B&B Hotels-Vital Concept s’est gentiment arrêté pour répondre à quelques questions pour France Bleu Orléans. Le confinement, la forme du moment, le Tour de France?

Un aller-retour à Gien pour faire un bisou à sa sœur

Pierre Rolland attend d'être sur une route moins empruntée par les voitures pour mettre pied à terre. L'ancien vainqueur à l'Alpe d'Huez n'est pas à l'"Attaque" sur cette D951, balayée par le vent, mais c'est avec beaucoup de classe qu'il prend le temps de s'arrêter. Avec la météo qui s'améliore au fil des jours,_"c'est de plus en plus agréable avec des sensations elles aussi de plus en plus agréables"confie le natif de Gien. Malgré le vent qui souffle fort et qu'il n'aime pas vraiment, Pierre se rend justement à Gien "faire un bisou à ma sœur" qu'il n'a pas vu depuis trois mois. "Je vais faire en sorte de rentrer vent dans le dos"_ plaisante-t-il. Après avoir passé toute la période de confinement dans sa maison à Orléans, Pierre Rolland a repris les sorties vélo sur les routes depuis le 11 mai dernier.

Le moral est de retour

Durant toute cette période de confinement, Pierre Rolland n'est pas resté inactif bien au contraire. Dans son salon ou dans son jardin, il a partagé sur les réseaux sociaux ses sessions d'entraînement sur home-trainer. Cette période a toutefois été compliquée à gérer. "Le moral a été oscillant" livre Pierrot. Comme tout le monde, il y a eu des hauts et des bas, "le plus dur a été à la fin de la 3ème semaine où l'on appris que cela aller durer". Et puis il y avait aussi l'incertitude sur une date pour le Tour de France qui a pesé sur le moral. Un peu plus rassuré après l'annonce que la Grande Boucle pourrait se disputer du 29 août au 20 septembre prochain, Pierre Rolland reste toutefois prudent. "Tout cela est encore très loin, on verra déjà d'ici fin juin comment les choses évoluent" estime le double vainqueur d'étapes sur le Tour.

Pierre Rolland et son équipe B&B Hotels-Vital Concept ont été invités cette année par A.S.O ( Amaury Sport Organisation) à participer à la 107ème édition du Tour de France. A 33 ans, se serait la 11ème participation de Pierre Rolland à la Grande Boucle.