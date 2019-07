Pierre Rolland : "Une saison sans le Tour de France, c'est une saison loupée !"

Orléans, France

Le tour de France s'élance ce samedi 6 juillet de Bruxelles en Belgique. Une 106ème édition de la Grande Boucle sans Pierre Rolland. Pour la première fois depuis dix ans, le coureur loirétain ne sera pas cet été avec le peloton sur les routes de France. A Orléans, chez lui, avant de partir en stage en Auvergne, Pierre Rolland s'est confié à France Bleu Orléans.

"Une saison sans le Tour, c'est une saison loupée"-Pierre Rolland

Depuis 2009, Pierre Rolland a toujours pris le départ du Tour de France. Dix participations consécutives mais cette fois se sera sans lui. Le coureur du Loiret a encore le cœur gros. Des mois se sont écoulés depuis l'annonce en mars dernier par les organisateurs du Tour que son équipe Vital Concept B&B Hôtels n'était définitivement pas retenue, pour autant "la déception n'est toujours pas passée". Le natif de Gien dans le Loiret confie "ça va être _un mois de juillet compliqué_, c'est dur à accepter". Pierre Rolland rajoute "c'est pas une routine parce que faire le Tour de France c'est pas anodin mais javais mes habitudes, deux jours à la maison avant le grand départ, la présentation des équipes puis la course et le public, ça fait bizarre". A 32 ans, l'ancien coureur des formations Crédit Agricole, Europcar, Cannondale avait pourtant bon espoir de participer de nouveau au Tour en signant avec l'équipe bretonne et son manager Jérôme Pineau. Déjà privé de Paris-Nice en raison d'une blessure au poignet, Pierre Rolland dresse un constat froid "une saison sans le Tour, c'est une saison loupée !"

_"_Je passerai pas mes journées devant la télé de 11 heures à 18 heures"-Pierre Rolland

Encore au repos chez lui à Orléans, Pierre Rolland avoue "en tant que passionné je vais regarder les belles étapes mais je vais pas passer mes journées à regarder l'intégrale de 11 heures le matin à 18 heures le soir". L'ancien double vainqueur d'étape, à l'Alpe d'Huez en 2011 et à la Toussuire en 2012, indique que ces derniers jours il se tient "à l'écart des réseaux sociaux" et de l’effervescence médiatique du départ de la Grande Boucle. Le weekend prochain, Pierre Rolland part en stage en Auvergne avec son équipe pour "s'oxygéner". Il participera ensuite pour son retour à la compétition à la fin du mois au tour de Wallonie. Ces derniers mois, celui qui a terminé 8ème du Tour en 2012 (son meilleur résultat) dit avoir reçu beaucoup de messages de sympathie mais aussi de témoignages d’incompréhension. "Les gens que je croise" dit Pierre Rolland "ne comprennent pas la décision d'A.S.O, l'organisation du Tour, d'avoir refusé de nous sélectionner".