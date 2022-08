Piste : la Mayennaise Heïdi Gaugain réalise un incroyable doublé aux championnats du monde

C'est une incroyable performance réalisée par la jeune Mayennaise Heïdi Gaugain aux championnats du monde Juniors de cyclisme sur piste qui se déroulent à Tel-Aviv. Après le titre en poursuite par équipes mercredi, la pistarde a remporté la course aux points.

La Mayennaise Heïdi Gaugain est championne du monde Juniors de la course aux points.

C'est un sans faute absolu pour la Mayennaise Heïdi Gaugain. Lors des championnats du monde Juniors de cyclisme sur piste, la jeune pistarde décroche deux médailles d'or. Après la victoire collective mercredi lors de la poursuite par équipes, Heïdi Gaugain a remporté la course aux points ce vendredi 26 août.

Depuis un an, Heïdi Gaugain s'entraîne au pôle Espoir paracyclisme de Bayonne, elle qui était auparavant licenciée au club de Vélo Saint-Georges Aventure en Mayenne. La Mayennaise est née sans avant-bras gauche et participe aux compétitions de cyclisme (route et piste) avec une prothèse.