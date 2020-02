Non sélectionné par l'équipe de France pour les prochains championnats du Monde de cyclisme sur piste à Berlin, François Pervis sera le consultant de France Télévisions sur l'événement.

Piste : non sélectionné pour les prochains mondiaux, François Pervis devient consultant pour France TV

Département Mayenne, France

Le Mayennais François Pervis ne sera pas dans la sélection de l'équipe de France de cyclisme sur piste annoncée ce mercredi 12 février au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines en vue des championnats du Monde qui se disputeront à Berlin du 26 février au 1er mars 2020. Ces derniers mois, les résultats du champion de Villiers-Charlemagne ne sont pas à la hauteur des attentes de l'encadrement. Et depuis un an, François Pervis ne s'entraîne plus avec l'équipe de France de vitesse.

Mais le septuple champion du Monde participera quand même d'une certaine façon à ce rendez-vous puisque François Pervis a été choisi par France Télévisions pour être le consultant de la compétition. Au côté du journaliste Nicolas Geay, François Pervis va ainsi prendre la suite de Florian Rousseau (son ancien entraîneur), appelé à de nouvelles responsabilités au sein de la fédération d'athlétisme.

Si tout se passe bien lors des Mondiaux de Berlin, François Pervis pourrait intégrer l'équipe des consultants de France Télévisions lors des Jeux Olympiques de Tokyo l'été prochain.