Plein succès pour la première montée cyclosportive du col de Peyra-Taillade

Plus de 80 cyclotouristes se sont retrouvés hier dans le village de Prades en Haute loire pour la 1ère montée chrono du col de Peyra-Taillade

Une côte de 8km et demi qui fait un peu figure d'épouvantail pour la 15ème étape du Tour de France dimanche, entre Laissac Sévérac l'Eglise et Le Puy en Velay , mais qui était réservée aux amateurs en ce 14 juillet.

La concentration comme pour les pros avant le départ © Radio France - yves renaud

Pour les amateurs justement, le passage de cette côte avec une montée à 20% est très dur à avaler

Romain Fayolle détenteur du 1er record officiel sur le col de Peyra Taillade © Radio France - yves renaud

Le plus fort à ce petit jeu de la montée, c 'est Romain Fayolle, un jeune ponot qui fait ses études à Lyon et qui est du coup licencié au vélo club de Vaux en Velin. Presque une formalité pour lui, avec un temps de 25 minutes 25 secondes , nouveau temps de référence de la côte.

A comparer avec le temps officieux de 23 minutes et des poussières de Romain Bardet sur le parcours et bien sur au temps que mettront les coureurs du tour pour gravir la même portion dimanche