Plouay : Arnaud Démare passe tout près du titre européen

Le leader de l'équipe de France a terminé d'un cheveu derrière l'italien Giacomo Nizzolo, sacré champion d'Europe, mercredi après-midi à Plouay. L'Italie signe son troisième titre européen consécutif. L'allemand Pascal Ackermann complète le podium de cette course en ligne chez les hommes.

Le sprint a été très serré entre Arnaud Démare et l'italien Giacomo Nizzolo, sacré champion d'Europe.

Devenu leader de l'équipe tricolore dimanche dernier, après un changement de dernière minute du sélectionneur Thomas Voeckler, Arnaud Démare a bien failli remporter le titre européen ce mercredi à Plouay (Morbihan), trois jours seulement après sa victoire au championnat de France à Grand-Champ. Tout s'est joué à la photo finish.

Les Italiens en embuscade

L'échappée de quatre coureurs, partie dès le premier tour et composée de coureurs de pays de l'Est, n'est pas allée au bout. Les équipes nationales se sont ensuite bataillées pour placer leur sprinteur respectif. Thomas Boudat, le coureur de la formation bretonne Arkéa-Samsic, a d'ailleurs bien roulé pour son leader. Il était deuxième au passage de la ligne avant le dernier tour.

La Hollande nous faisait peur. On s'est focalisé sur eux et la Belgique. Mais on a senti d'entrée de jeu que l'Italie cadenassait le peloton pour un sprint - Arnaud Démare

Mais l'Italie a bien joué le coup, et réussi à placer parfaitement Giacomo Nizzolo pour la victoire finale. "Je me suis surpris d'arriver si vite à la ligne. Si je devais refaire mon sprint, je le lancerai plus tôt, analyse Arnaud Démare, de la Groupama-FDJ. Avant même le résultat de la photo finish, j'avais senti qu'il était devant sur ma gauche. Je savais qu'il avait gagné".

Voeckler : "De la déception mais aucun regret"

Le sélectionneur tricolore, Thomas Voeckler, n'a rien a reproché à son équipe de France : "Ça se joue à moins de 5 centimètres, peut-être moins de 3, une photo finish... Je retiens le très bon comportement de l'équipe de France, chacun a assumé son rôle. [...] Arnaud a fait son travail avec son excellente forme du moment et il échoue de très peu. Il y a de la déception mais aucun regret."

Les championnats d'Europe de cyclisme se poursuivent à Plouay. Place demain aux espoirs hommes, départ à 9 heures pour 136,5 km. Puis ce sera au tour de la course élite femmes l'après-midi, à partir de 13 heures. L'équipe de France compte trois bretonnes : la Landérnéenne Aude Bianic, la Pontivyenne Audrey Cordon et la Vannetaise Coralie Demay.