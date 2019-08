Plus rapide que les hommes, Fiona Kolbinger arrive à Brest

Brest, France

Le jour se lève sur les Monts d'Arrée pour Fiona Kolbinger, la cycliste allemande de 24 ans ! Elle doit arriver première ce mardi matin à Brest sur la Transcontinentale race, et avale ses derniers kilomètres dans le Finistère, on peut la suivre en direct sur le site de la course. Et c'est un événement !

17 heures de pédalage par jour

Fiona Kolbinger devance 250 concurrents (surtout des hommes, seulement 11 femmes engagées). Elle est partie il y a neuf jours de Bourgas en Bulgarie, et a parcouru 4.000 km en totale autonomie, sans assistance, sans mécanicien. Elle pédale 17 heures par jour et dort... quatre heures par nuit !

Elle parcourt au petit matin la D764, et certains ont passé la nuit au bord de la route pour l'encourager : "Il y a une petite pluie, j'attends Fiona Kolbinger à Sizun", témoigne Aymeric Maubant.

Chacun fait son itinéraire

Cycliste amateur, l'Allemande travaille dans le domaine de la recherche contre le cancer. Elle doit suivre des portions obligatoires et des check points, mais pour le reste, chacun fait son itinéraire.

Et elle suscite l'admiration sur les réseaux sociaux. On peut lire sur Twitter : "Quand au réveil tu vois que #FionaKolbinger roule à 24 km/h du côté de Sizun alors qu'à minuit elle quittait Pontivy..."