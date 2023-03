Plusieurs semaines d'absence pour le Mayennais Clément Davy après sa chute au Grand Prix de Denain

Le 16 mars dernier, Clément Davy participait au GP de Denain dans le Nord de la France. Alors qu'il se trouvait dans le groupe de tête, le coureur mayennais de la Groupama-FDJ a été victime "d'une chute à grande vitesse", selon les propos du médecin de l'équipe, Jacky Maillot, à cause d'une moto qui est tombée devant le coureur. Les premiers examens étaient rassurants. Mais les douleurs persistaient. Et les investigations complémentaires ont révélé le tassement d’une vertèbre lombaire. "Cela ne nécessite pas d’opération" selon le staff médical.

ⓘ Publicité

Privé de Paris-Roubaix

Clément Davy (24 ans) sera éloigné de la compétition et de l'entraînement plusieurs semaines. Le coureur de Fougerolles-du-Plessis devait notamment participer à la première édition du Région Pays-de-la-Loire Tour du 4 au 7 avril prochain. Pour le Mayennais, c'est un coup dur : "J’ai accepté la gravité de ma blessure. Le plus difficile était de renoncer à Paris-Roubaix qui est la course que je préfère. Je prends mon mal en patience, la santé prime. On va faire ce qu’il faut avec l’équipe pour revenir à 100% dès que possible."

Clément Davy est engagé jusqu'en 2025 avec la Groupama-FDJ.