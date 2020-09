Pogacar vainqueur surprise, les Français à la peine : ce qu’il faut retenir de ce Tour de France 2020

Le Tour de France 2020 s'est terminé ce dimanche à Paris, lors de la 21e et ultime étape entre Mantes-la-Jolie et les Champs-Elysées, remportée par l'Irlandais Sam Bennett. Grand vainqueur de cette édition, Tadej Pogacar a renversé la Grande Boucle ce samedi, détrônant l'archi-favori Primoz Roglic. Le jeune Slovène de 21 ans a donné une leçon à son compatriote, entre Lure et la Planche des Belles Filles.

C'est un moment incroyable, jamais je n'y aurais cru. - Tadej Pogacar

Tadej Pogacar devance, au classement général, son compatriote Primoz Roglic et l'Australien Richie Porte.

Tadej Pogacar, plus jeune vainqueur depuis 1904

La comète de ce Tour 2020 s'appelle donc Tadej Pogacar. Avec trois étapes à son compteur, le jeune coureur de 21 ans a impressionné. "Sur le Tour, n'importe qui aurait peur de noms comme Bernal, Valverde... et resterait dans le groupe pour voir ce qui arrive. Mais Tadej ne craint personne", a expliqué à l'AFP son premier entraîneur, Miha Koncilja.

Alors que Primoz Roglic avait le maillot jaune solidement campé sur les épaules, le coureur de l'équipe UAE-Emirates a réussi à renverser la situation, dominant les débats durant la 20e et avant-dernière étape, un contre-la-montre entre Lure et La Planche des Belles Filles.

Dans sa jeune carrière, Tadej Pogacar compte déjà une troisième place au Championnat d'Europe juniors en 2016, son premier grand résultat. La formation UAE-Emirates le recrute deux ans plus tard, et en 2019, le Slovène brille sur la Vuelta, le Tour d'Espagne, en montant sur la troisième marche du podium et en remportant trois étapes.

Tadej Pogacar et Primoz Roglic lors de la dernière étape du Tour de France © AFP - AFP

Cette année, il termine quatrième du critérium du Dauphiné et devient donc ce dimanche le plus jeune vainqueur du Tour de France depuis l'après-guerre, depuis Henri Cornet en 1904. Le coureur remporte la Grande Boucle pour sa première participation, le dernier à avoir réaliser pareil exploit était Laurent Fignon, en 1983.

La désillusion pour Roglic

Tout le monde pensait qu'il allait décrocher ce Tour de France 2020. Primoz Roglic avait revêtu le maillot jaune à l'issue de la 9e étape entre Pau et Laruns, et il ne l'avait plus lâché. Jusqu'à l'avant-dernière étape, le coureur de la Jumbo-Visma n'a jamais semblé en difficulté sur cette Grande Boucle. Mais c'était sans compter sur son compatriote Tadej Pogacar.

Constamment en retard, Primoz Roglic s'est classé 5e de cette 20e étape, à 1 min 56 sec de Pogacar. L'arrivée triomphante du jeune coureur a entraîné la déconfiture pour la formation Jumbo-Visma, qui semblait pourtant dominer ce Tour 2020.

Primoz Roglic termine donc deuxième de la Grande Boucle cette année.

Un premier podium pour Richie Porte

A 35 ans, Richie Porte est monté ce dimanche sur la troisième marche du podium, _"_le rêve absolu" pour le coureur, notamment après "tous les drames" son sur chemin. On pense à sa terrible chute en 2017 qui lui avait valu deux fractures.

"Je suis sur un nuage. Quand, à trois kilomètres de l'arrivée, on m'a dit à l'oreillette 'Richie, tu vas t'offrir ton rêve', ça a été un moment d'une telle douceur", a expliqué le coureur de la formation Trek-Segafredo à l'issue de l'avant-dernière étape. Richie Porte a en effet réussi à prendre la troisième place au Colombien Miguel Angel Lopez. Il est ainsi présent pour la première fois de sa carrière sur le podium de la Grande Boucle.

Aucun Français dans le Top 10

On espérait tous une victoire française sur ce Tour de France 2020 mais finalement, aucun ne figure dans le Top 10. Guillaume Martin pointe à la 10e place et Warren Barguil se contente de la 14e position au classement général.

Les espoirs de Thibaut Pinot se sont envolés après sa terrible défaillance dans les Pyrénées, lors de la 8e étape. Souffrant du dos suite à une chute au tout début de la Grande Boucle, le champion franc-comtois a lâché. Il a franchi la ligne d'arrivée avec 23 minutes de retard sur le vainqueur d'étape, Nans Peters, et a ainsi perdu tout espoir de remporter le Tour cette année.

Julian Alaphilippe a brillé lors de la première semaine de course, remportant la deuxième étape, et endossant par la même occasion le maillot jaune. Il l'a ensuite conservé pendant deux jours, avant de le perdre sur tapis vert suite à un ravitaillement non-conforme. Mais les deux dernières semaines n'ont pas souri au coureur français, confirmant qu'il était moins en jambes que l'an dernier.

La 13e étape de Châtel-Guyon au Puy Mary a fini de doucher les espoirs des Français au classement général. Romain Bardet a du abandonner le Tour de France, pour la première fois de sa carrière. Le coureur d'AG2R La Mondiale a été victime d'une commotion cérébrale suite à une grosse chute.

Quant à Guillaume Martin, il a également été vite lâché lors de cette douloureuse étape, et rejeté hors du Top 10. "En termes de sensations, je finis mieux le Tour que les années passées. Sans plusieurs soucis, matériel ou chute sur la seconde partie du Tour, je pouvais espérer mieux. Je pense que j'avais le top 10 dans les jambes. La frustration est là", a regretté le coureur de l'équipe Cofidis.

Le top 15 du classement général

Tadej Pogacar - 87h 20' 05'' Primoz Roglic - 87h 21' 04'' Richie Porte - 87h 23' 35'' Mikel Landa Enric Mas Miguel Angel Lopez Tom Dumoulin Rigoberto Uran Adam Yates Damiano Caruso Guillaume Martin Alejandro Valverde Richard Carapaz Warren Barguil Sepp Kuss

Les maillots distinctifs du Tour de France

Maillot jaune : Tadej Pogacar

Maillot à pois : Tadej Pogacar

Maillot vert : Sam Bennett

Maillot blanc : Tadej Pogacar

Tadej Pogacar remporte donc trois maillots. C'est une première : aucun coureur n’a jamais réalisé cet exploit depuis la création du maillot à pois et du maillot blanc, en 1975.

Le Tour de France 2021 s'élancera de Brest l'an prochain.