Pontchâteau : Maxime Chevalier sera peut-être le plus jeune coureur du Tour de France 2020

Maxime Chevalier, de la formation B&B Hotels-Vital Concept, a appris sa présélection il y a deux mois. Le jeune coureur de 21 ans saura la semaine prochaine s'il sera au départ de la Grande Boucle, auquel cas il sera le plus jeune coureur du Tour 2020. "J'en rêve depuis toujours, dit Maxime, c'est un rêve de gosse. Le Tour de France, c'est le Graal, le summum dans le cyclisme."

Maxime Chevalier à ses début à Pontchâteau - Maxime Chevalier

Maxime Chevalier a commencé le vélo à l'âge de 9 ans

Maxime Chevalier a commencé le vélo en 2008, à l'âge de 9 ans. "J'ai une famille qui est vraiment hors-vélo", raconte Maxime Chevalier. "Je faisais du vélo avec mes voisins dans la forêt en face de chez moi et un jour je me suis inscrit au Club de l'US Pontchâteau." Maxime Chevalier est passé professionnel en février dernier. "Je vis vélo, je dors vélo, je mange vélo", raconte le jeune coureur qui vit encore chez ses parents. Il s’entraîne jusqu'à cinq heures par jour et il le vit bien, "on ne peut pas s'amuser, faire des fêtes et manger des barbecues tous les jours, mais c'est un choix de vie et je le vis plutôt bien. Si je veux réussir, il faut passer par là".

L'US Pontchâteau, un berceau pour cyclistes

Créée en 1899, l'Union sportive de Pontchâteau a formé et vu passer des noms du cyclisme : Bryan Coquard, Jean-Cyril Robin, Kevin Lebreton et Jérôme Pineau, aujourd'hui manager général de l'équipe de Maxime Chevalier, B&B Hotels-Vital Concept.