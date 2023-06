PORTRAIT Victoire Berteau, la cycliste nordiste en bleu, blanc, rouge

Son large sourire a illuminé la Grand Place de Cassel, baignée de soleil, en cette fin d'après-midi. Victoire Berteau a la joie communicative, d'abord avec son entourage de la Cofidis. L'équipe "maudite" aux France. Jamais depuis 1997, la formation nordiste n'avait réussi à s'imposer sur la course en lignes hommes et femmes. Il aura donc fallu attendre ce 24 juin 2023 pour enfin voir les 7 lettres du sponsor barrer un maillot bleu, blanc, rouge.

"On l'a"

"On avait reconnu ce circuit cet hiver, explique Cédric Vasseur, le manager de Cofidis. On savait qu'elle était motivée mais après il fallait concrétiser". Cédric Vasseur qui tombait dans les bras du patron de l'équipe, Thierry Vitu, juste après la ligne d'arrivée, hurlant un "on l'a". Cofidis a enfin cette victoire qui lui échappait depuis 26 ans.

Venue de la piste

Et cette victoire est venue d'une jeune femme au nom prédestinée. Née à Lambres-lez-Douai, Victoire a grandi dans l'Aisne, juste à la frontière avec le Cambrésis, dans le village de Fesmy-le-Sart. C'est là qu'elle enfourche son premier vélo à 7 ans. Fille d'agriculteurs, elle a rendu hommage juste après son sacre à ses parents : "ils n'avaient pas le temps pour çà, racontet-elle. Ils ont fait beaucoup de sacrifices, c'est un sport qui coûte vraiment cher. Ma mère a vraiment pris le temps, avec l'accord de mon père. Ils me suivent et me supportent depuis tout le temps et c'est la plus belle récompense que je pouvais leur faire".

Clin d'oeil de l'histoire, ce podium de la course femmes élites est exactement le même que celui de la catégorie des cadettes, 7 ans plus tôt. Et Victoire Berteau s'impose à Cassel devant sa coéquipière en équipe de France sur piste, Marie Le Net avec laquelle elle avait été sacrée championne du monde de l'américaine, chez les Juniors, en 2018.

Première victoire pro

Ce titre national est la première victoire professionnelle sur route pour la Nordiste qui a enfin crû en ses capacités à écouter son directeur sportif, Gaël Le Bellec : "C'est une fille qui a l'un des plus gros moteurs du peloton professionnel mais elle ne croit pas en elle. Elle gagne la plus belle course de la saison, à elle de confirmer en World Tour mais je pense que le petit déclic mental est passé aujourd'hui". Le manque de confiance, un mal qui touche toute l'équipe selon Gaël Le Bellec : "physiquement, elles ont montré qu'elles étaient capables de jouer avec les meilleures mondiales sur les courses World Tour mais ce sont des filles très humbles". Alors, au briefing d'avant-course, la direction de l'équipe a mis l'accent sur le mental : "On leur a dit que si 95% des gens croyaient en elles, c'est que c'était soit des idiots, des menteurs ou que c'était vrai donc c'était à elles de jouer !"

Une causerie d'avant-match, pour reprendre un terme venu des sports collectifs, qui semble avoir fait mouche. Il y a aussi la détermination de Victoire Berteau qui n laisse passer aucun détail lorsqu'il s'agit de préparer une course comme lors d'une reconnaissance de l'enfer du Nord, l'hiver dernier. La coureuse qui ne se départit que rarement de son éternel sourire, acceptant sans hésiter la moindre interview, le moindre autographe, se prêtant au jeu de questions plus décalées. Aucune gêne chez la jeune femme un brin facétieuse. Comme après l'arrivée à Cassel où elle se délectait déjà à l'idée de boire une coupe de champagne et une bière pour fêter son titre. Ou encore, juste avant-Paris-Roubaix 2023 quand elle avouait au micro de France Bleu Nord largement préférer un plat de frites que des pâtes !

Pas de Tour de France

Très prometteuse sur ses deux premières éditions de Paris-Roubaix, "la course de ses rêves" (17ème en 2022, 29ème en 2023), la coureuse brille surtout dans les vélodromes : vice-championne d'Europe de course à l'américaine cette année, médaillée de bronze de la poursuite par équipes l'an passé aux mondiaux. Ses prochains objectifs seront sur la piste avec les championnats du monde à Glasgow en août, qui la privera de Tour de France Femmes : "c'est une décision qu'on a prise il y a longtemps avec elle, justifie Gaël le Bellec, en accord avec elle, son entraîneur de l'équipe de France. On lui fait confiance pour être la plus performante quand elle est avec nous mais on lui laisse aussi la possibilité d'aller sur la piste et avoir une ou deux représentantes de Cofidis aux JO c'est aussi une grosse fierté pour nous. Et il en reste pas mal encore de Tours de France !"