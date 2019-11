Poupou numéro un dans les cœurs de ses fans

Poitiers, France

Alain Clouet, le patron du Tour-Poitou-Charentes-Cycliste-Nouvelle-Aquitaine se montre assez ému au moment d'évoquer les souvenirs de Poupou "On se retrouvait plusieurs fois dans l'année, et je n'oublie pas il y a presque dix ans, on se serrait la main, et il m'a dit on peut peut-être se faire la bise. C'était un super ambassadeur du cyclisme, bien sûr éternel second, mais il ne faut pas oublier c'est un sacré palmarès. Tous les ans, en début d'année on se retrouvait à Marseille pour le Grand Prix de la Marseillaise, et pendant que les organisateurs peaufiner les préparatifs, Raymond était là, à taper la belote avec une bande de copains, toujours les mêmes, c'est quelqu'un de tellement simple, c'est un homme de la terre".