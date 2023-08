Pour le 37ème TPC: c'est chaud devant !

Pour cette 37ᵉ édition, le Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine va proposer un parcours de 669 km aux 18 équipes avec en coureur vedette le Français Thibaut Pinot (Groupama FDJ). La 1ère étape ce mardi 22 août : Confolens - Matha , puis le lendemain Aulnay de Saintonge - Bressuire , ensuite Coussay-les Bois - La Roche-Posay , à suiivre le fameux contre-la-montre Roche-Posay - La Roche-Posay , avant la dernière étape vendredi, Moncoutant - Poitiers et une arrivée traditionnelle dans le quartier des Couronneries.

Le parcours 2023 et ses étapes dans l'ex région Poitou-Charentes - TPC

Le poitevin Valentin Ferron (Total Energies) s'est bien remis de son Tour de France, mais il reconnait suivre avec un peu d'appréhension les derniers bulletins météos qui annoncent un thermomètre au-delà des 35° : "On va partir pour une chasse aux bidons sur les premières étapes, heureusement, qu'on a des véhicules qui nous suivent et des lieux où les soigneurs nous tendent de l'eau fraiche. D'ailleurs, on va moins charger en sucre, car à un moment ça passe moins bien." Confirmation d'un autre coureur du Poitou le niortais Tom Mainguenaud (Van Rysel - Roubaix Lille métropole) : " On devrait boire 12 à 14 bidons, ça veut dire, 6 à 7 litres d'eau durant l'étape. Et pour nous rafraichir, nos assistantes achètent des bas de femme, les bourrent de glaçons bien tassés et on les glisse dans notre maillot au niveau de la nuque, et ça nous rafraichit un petit moment."