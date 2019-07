Pour le manageur de l'équipe Deceuninck - Quick-Step, "l'arrivée à la Planche ça n'a rien à voir avec le cyclisme"

Plancher-Bas, France

Patrick Lefevere, le manageur de l'équipe Deceuninck - Quick-Step a dit tout le mal qu'il pensait de la nouvelle arrivée à la Planche des Belles Filles. Le patron de l'équipe du maillot jaune Julian Alaphilippe, était l'invité de France Bleu au départ de Mulhouse , et il a tout de suite commencé par dire qu'il n'aimait pas ce final.

"Non le rallongement du final ne me plait pas, ça n'a rien à voir avec le cyclisme ! C'est du VTT. Et si je ne me trompe pas, on est ici sur le Tour de France, pas sur le Tour VTT. Et quand on a un braquet de 36x30, c'est pas du cyclisme sur route mais du VTT!"

Pour Patrick Lefevere, c'est la volonté des organisateurs qui est en cause.

"Les organisteurs ils veulent du spectacle, mais ce sont les coureurs qui décident , eux qui pédalent " Le Belge patron de l'équipe du maillot jaune du jour prévient même que si les spectateurs sont déçus, ça sera la faute à ce final trop dur, car les coureurs auront attendus le dernier moment pour se dévoiler.