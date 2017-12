Chambéry, France

Et c'est reparti pour un tour ! Des soupçons de dopage ternissent une nouvelle fois le monde du cyclisme. Une procédure est ouverte contre le coureur britannique Chris Froome, dernier vainqueur de la Vuelta et quadruple champion du Tour de France. Lors d'une étape du Tour d'Espagne, il a été contrôlé positif au salbutamol, une molécule utilisée contre l'asthme. Éric Bouvat, le médecin d'AG2R La Mondiale met en garde toutefois contre un procès hâtif.

"Médicalement et biologiquement, il manque des éléments pour interpréter ces résultats" - Éric Bouvat, médecin d'AG2R La Mondiale

Cela paraît étonnant que Chris Froome dépasse à ce point le seuil autorisé.

Éric Bouvat : Ce n'est pas la problématique. Quand on dépasse un seuil, il faut savoir pourquoi il a été dépassé. En biologie, tout le monde n'est pas dans la norme. Parfois, certaines personnes se retrouvent en dehors des normes alors qu'il n'y a rien d'anormal. À l'instant T, des paramètres peuvent modifier l'élimination du produit. On se retrouve alors avec un résultat au-dessus de la limite que l'on a l'habitude de donner pour une population habituelle. Chris Froome est hors des clous mais j'attends d'avoir les explications pour extrapoler. Médicalement, physiologiquement et biologiquement, il manque des éléments pour interpréter ces résultats.

Le salbutamol peut-il vraiment permettre d'accroître les performances sportives ?

C'est interdit à grosse dose parce qu'il peut favoriser les performances mais à dose physiologique, non. Le salbutamol fait partie des traitements que prennent les sportifs pour pallier les effets indésirables de cette pathologie. Or, l'asthme est une pathologie qui sur le court et le long terme peut avoir des conséquences néfastes sur l'organisme. Le salbutamol est donc autorisé. Il n'y a pas de demande spécifique à faire pour donner ce traitement à nos sportifs de haut niveau. Il faut simplement justifier cet asthme.