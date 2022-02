Pourquoi le Tour de France cycliste femmes 2022 fait la part belle au Grand Est

Il y a eu le Tour de France féminin disputé à la fin des années 1980, puis la Grande Boucle féminine internationale et enfin la Route de France féminine, qui a disparu en 2016. Mais ces épreuves ont toutes été rayées de la carte parce qu'elles n'étaient pas rentables économiquement.

Pour le directeur du cyclisme chez ASO (et patron du Tour de France hommes) Christian Prudhomme, de passage ce mardi à Strasbourg, la nouvelle épreuve qui verra le jour l'été prochain, "le Tour de France femmes" a pour vocation d'être "pérenne et d'être encore là dans 100 ans".

Six des huit étapes dans le Grand Est

Les organisateurs ont donc choisi plusieurs symboles. La course partira au pied de la Tour Eiffel à Paris le 24 juillet 2022, le jour même de l'arrivée de la Grande Boucle des hommes. Et comme l'épreuve ne dure (pour l'instant) que huit jours, le Grand Est et le massif des Vosges constituent un terrain de jeu idéal pour les 132 participantes, réparties en 22 équipes. Six des huit étapes auront lieu dans la grande région.

"On avait envie d'un passage de relais entre le peloton des hommes et celui des femmes, explique Marion Rousse, la directrice du Tour de France femmes (ex-professionnelle et consultante pour France Télévisions). Puis on voulait passer au Ballon d'Alsace, qui est le premier grand col franchi par le Tour de France en 1905. Et surtout, vous nous offrez dans le Grand Est un terrain de jeu fantastique. On peut faire des étapes pour puncheurs, pour sprinteurs, mais aussi pour grimpeurs. Donc c'était pour nous l'idéal".

Une belle épreuve médiatisée, qui met en avant toutes les caractéristiques de notre région - Jean Rottner

Les villes départ ont déboursé 35.000 euros pour accueillir l'épreuve, les villes arrivée 65.000 et la Région soutient aussi ce Tour de France femmes renaissant, à hauteur de 250.000 euros. C'était une évidence pour son président Jean Rottner : "C'est une belle épreuve médiatisée, qui met en avant toutes les caractéristiques de notre région et entre autres un projet qui est important pour nous, l'égalité femmes hommes".

Ce Tour de France femmes aura lieu du 24 au 31 juillet 2022. Il fera étape à Rosheim, Sélestat et au Markstein, avant de s'achever en Haute-Saône à la désormais célèbre Super Planche des Belles filles.

à lire aussi CARTE - Tour de France 2022 : découvrez le parcours de la première édition féminine

Les huit étapes du Tour de France femmes