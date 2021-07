"Pourquoi pas une 35e victoire de Cavendish" : l'étape du jour vue par notre consultant Jean-François Bernard

La 19e étape du Tour de France 2021 reliera Mourenx, dans les Pyrénées-Atlantiques, à Libourne, en Gironde, en passant par les Landes ce vendredi 16 juillet. Une étape promise aux sprinteurs, qui pourrait voir Cavendish remporter sa 35e victoire, d'après notre consultant Jean-François Bernard.

Au lendemain d'une ultime étape de montagne, marquée par une troisième victoire du Slovène Tadej Pogacar, et avant l'arrivée sur les Champs-Elysées dimanche, le Tour de France 2021 va rallier la Gironde en passant par les Landes avec l'étape Mourenx-Libourne ce vendredi 16 juillet. Une étape longue de 203 kilomètres qui devrait à nouveau sourire aux sprinteurs restants après la traversée des Pyrénées, et notamment à Mark Cavendish. Le Britannique de 36 ans, actuel maillot vert, "a passé la montagne, toutes les difficultés. Il peut remporter sa 35e victoire sur le Tour et battre le record d'Eddy Merckx !" estime notre consultant Jean-François Bernard.

La carte de l'étape

La carte de l'étape 19 Mourenx-Libourne - ASO

Le parcours complet du Tour de France en vidéo

