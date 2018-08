Fougerolles-du-Plessis, France

Clément Davy, 20 ans et champion de France de poursuite par équipes sur piste l'été dernier, va vivre un week-end qui restera certainement longtemps gravé dans sa mémoire. Le jeune coureur originaire de Fougerolles-du-Plessis et formé au Bocage cycliste mayennais porte cette saison les couleurs de l'équipe bretonne, Sojasun Espoirs. Mais il y a quelques semaines (annonce faite juste après le week-end des championnats de France à Mantes-la-Jolie), le Mayennais a appris qu'il serait stagiaire au sein d'une équipe professionnelle. Et par n'importe laquelle, celle des frères Marc et Yvon Madiot, l'une des deux équipes françaises labellisées World Tour.

En cyclisme, les équipes pros peuvent lancer de jeunes coureurs dans la grand bain chaque saison à partir du 1er août. Pour Clément Davy, ce sera précisément le 5 août, pas très loin de chez lui, dans la Manche. Dimanche en effet, le Mayennais fera partie de l'équipe Groupama-FDJ pour la Polynormande, l'une des manches de la Coupe de France de cyclisme. La course, chère au célèbre speaker Daniel Mangeas, s'élancera d'Avranches pour une arrivée jugée à Saint-Martin-de-Landelle, en haut de la côte de la Pigeonnière après 170 kilomètres.

Clément Davy, spécialiste du contre-la-montre, va donc découvrir de l'intérieur le peloton professionnel aux côtés de coureurs qui ont participé au dernier Tour de France, comme l'Ornais, Guillaume Martin.