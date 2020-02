Le Brivadois va participer à sa première course de la saison en France ce weekend avec le Tour des Alpes-Maritimes et du Var qui part vendredi du Cannet direction Grasse.

Retour en France pour Romain Bardet avec le Tour des Alpes-Maritimes et du Var

Après avoir lancé sa saison à l'International avec une première participation au Tour Down Under en Australie qu'il a terminé à la 38e place, Romain Bardet lance cette fois-ci sa saison en France ce weekend avec le Tour des Alpes-Maritimes et du Var.

Le Brivadois retrouve officiellement les routes françaises vendredi, depuis le Tour de France l'été dernier et ce maillot à pois de meilleur grimpeur ramené sur les Champs-Elysées, et avant son premier grand objectif de la saison qui sera le Tour d'Italie en mai. Là encore une première pour lui.

Quel est le parcours?

Comme en 2019, les deux premières étapes se dérouleront dans les Alpes Maritimes, avant de voir les coureurs s'expliquer sur les pentes du mont Faron, dimanche, au dessus de Toulon. Une belle étape qui avait déjà rassemblé des milliers de spectateurs l'année dernière.

Les 3 étapes à suivre :

Vendredi 21 février : étape 1 / 186,85 kms / Le Cannet - Grasse

Samedi 22 février : étape 2 / 175,7 kms / Pegonas – Col d’Eze

Dimanche 23 février : étape 3 / 136 kms / La Londe-les-Maures – Toulon Mont Faron