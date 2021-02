Première victoire de la saison pour l'équipe de Laval Cyclisme 53

Première victoire de la saison pour Célestin Guillon et Laval Cyclisme 53.

Les coursiers de Laval Cyclisme 53 disputent dans le Var leur première compétition de la saison. Et ils montrent qu'ils sont prêts. Après la 9ème place de Jocelyn Baguelin dimanche lors de la 1ère étape des Boucles du Haut-Var, c'est la victoire qu'est allé décrocher Célestin Guillon. Le puncheur appartenait à un groupe de six coureurs lorsqu'il a attaqué à deux kilomètres de l'arrivée. Le Lavallois franchit la ligne seul avec 10 secondes d'avance sur ses poursuivants au terme de cette étape vallonnée de 140 kilomètres.

C'est la première victoire en élite et sur une course en ligne pour Célestin Guillon : "je ne réalise pas vraiment. C'est une victoire qui fait du bien individuellement et collectivement".

Gagner aussi rapidement en début de saison, de bon augure pour la suite pour l'équipe lavalloise de Nationale 1.