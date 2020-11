Première Vuelta réussie pour Clément Champoussin de l'équipe savoyarde AG2R Team Citröen

Le champion de France junior en VTT a eu raison de se tourner vers la route au sein de l'équipe Chambéry Cyclisme Formation. Il confirme les espoirs placés en lui.

A l'issue de sa première Vuelta, celui qui est devenu professionnel chez AG2R seulement en avril dernier finit 31ème - à 1 h 21 du leader - d'un classement général dominé par le revanchard Primoz Roglic. Clément termine un peu devant ses deux collègues d'AG2R, l'Isérois Nans Peters (36ème) et Dorian Godon (38ème).

Pas de répit sur les grands tours

"Déjà avec le confinement, je ne m'attendais pas à me retrouver sur un grand tour dès la première année", confie l'espoir de 22 ans, ravi d'avoir pu se tester. "C'est une bonne expérience. Je suis très content. Ce qui m'a frappé, c'est que, à part deux étapes, il n'y a jamais vraiment de repos sur les grands tours. Quand c'est lancé, les équipes veulent contrôler la course. On n'a pas le droit au relâchement. Et franchement, la troisième semaine, c'était difficile."

Une Vuelta en automne épuisante - Frédéric Machabert

Le coureur de l'équipe de Savoie retient l'étape de samedi avec un très gros dénivelé, ("vraiment très dur") ou encore la 8ème étape où il a terminé 10ème sur les rampes de l'Alto de Moncalvillo.

Clément mesure le chemin à parcourir. Il compte sur la répétition de ce genre d'épreuves pour développer son physique. "Je dois apprendre à mieux me placer. Sur une semaine, un mauvais placement, une cassure, ça se rattrape. Là c'est vraiment plus dur et il vaut mieux ne pas multiplier ce genre d'efforts pour rattraper le temps perdu. Cela ne pardonne pas." Bref, on appelle ça l'expérience - sentir les coups (les bons et les mauvais) - et le coureur de 22 ans a l'avenir devant lui.