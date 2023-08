Près d'une centaine de Mayennais au départ de la célèbre randonnée cycliste Paris-Brest-Paris

Comme les Jeux olympiques, l'épreuve cyclo-touriste Paris-Brest-Paris se déroule tous les quatre ans. Près de 7000 cyclistes vont prendre le départ en fin de journée à Rambouillet. Parmi eux, une centaine de Mayennais dont six cyclos du club de Lassay-les-Châteaux. Le parcours du Paris-Brest traverse d'ailleurs ce troisième plus beau village de France 2023.

Réunis à quelques heures du départ, le sourire est sur les visages et l'envie d'en découvre très présente. La pression aussi commence à monter. Surtout quand c'est la première fois, comme pour Jean-Pierre Delente, 61 ans : "il y a déjà un moment que j'y pensais à cette épreuve. Et je me disais qu'à la retraite, je tenterai. La retraite n'est pas encore arrivée mais je suis inscrit au Paris-Brest ! C'est une opportunité, dans quatre ans on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve donc j'ai décidé de me lancer."

Dans ce groupe de six cyclistes, il y a des sexagénaires, un quinquagénaire et et Marion Brilhault, une jeune femme de 28 ans : "j'ai hâte, il y a aussi pas mal de pression. J'ai des craintes par rapport à la gestion de la fatigue, l'alimentation et les douleurs que je pourrais avoir sur le vélo. Mais je compte sur le public sur le bord des routes, il va nous encourager et cela va me motiver."

1200 kilomètres à avaler soit entre trois et quatre jours de vélo, sans beaucoup dormir, mais avec beaucoup de café et de coca ingurgités. Il faut être un peu fou admettent les participants. Christophe Beaudoin, 54 ans, va prendre le départ de son quatrième Paris-Brest : "j'avais dit que je participerai au 20e Paris-Brest-Paris, c'est la 20e édition donc je suis au départ. C'est un grand bonheur de représenter fièrement les couleurs de la Mayenne."

Surmonter la fatigue, surmonter la douleur. Un sacré défi attend tous les participants de ce Paris-Brest-Paris.