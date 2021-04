Primož Roglič, 2e du dernier Tour de France, a reconnu l'étape Libourne - Saint-Émilion

S'il est toujours candidat à la victoire dans le Tour de France, le matin du 17 juillet, le Slovène Primož Roglič aura au moins l'avantage de connaître le terrain. Dimanche, dès 8 heures du matin il est venu reconnaître, sous la pluie, les 31 kilomètres du contre-la-montre Libourne - Saint-Émilion, 20e et avant-dernière étape du Tour de France 2021. C'est une photo de son directeur sportif dans l'équipe Jumbo-Visma, l'Allemand Grischa Niermann qui en témoigne.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Si les 31 kilomètres de cette avant dernière étape ne présentent pas de relief particulier, Roglič (31 ans) veut certainement en connaître chaque virage. Il n'a pas oublié qu'en 2020, il a perdu le maillot jaune sur le dernier contre-la-montre, à la veille de l'arrivée à Paris, au profit de son compatriote Tadej Pogačar.

A Eibar samedi soir, en Mayenne dimanche après-midi

Le week-end a en tout cas été bien rempli pour Primož Roglič. Samedi soir il remportait le Tour du Pays Basque, en terminant 2e de la dernière étape, derrière le Français David Gaudu, à Eibar. Dimanche dès 8 heures, après plus de 300 kilomètres de voiture, il était donc en reconnaissance au départ de Libourne. Et dans l'après-midi, son directeur sportif le montrait en photo à plus de 400 kilomètres de la Gironde, en train de reconnaître l'autre contre-la-montre du Tour de France entre Changé et Laval (Mayenne).