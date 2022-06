Primož Roglič remporte le Critérium du Dauphiné, son coéquipier Jonas Vingegaard s'impose sur la 8e étape

Le cycliste danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) s'est imposé dimanche sur la 8e et dernière étape du Critérium du Dauphiné au plateau de Solaison (Haute-Savoie). Mais en jaune, c'est son coéquipier slovène Primož Roglič qui remporte la course cette année.

Primož Roglič (Jumbo-Visma) a remporté le Critérium du Dauphiné 2022, maillot jaune, leader du classement général en points, après huit étapes et 1193,6 kilomètres cumulés en une semaine. C'est son coéquipier, le cycliste danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) qui s'est imposé dimanche sur la 8e et dernière étape au plateau de Solaison (Haute-Savoie). Ils ont terminé tous deux main dans la main au moment de franchir la ligne d'arrivée.

15 coureurs dans l’échappée

Après le forfait d’Enric Mas (Movistar), il restait 138 coureurs au départ de la commune savoyarde de Saint-Alban-Leysse. Comme il en a pris l’habitude tout au long de la semaine, Pierre Rolland fait partie des coureurs les plus entreprenants dès la montée au col de Plainpalais bien que son maillot à pois soit à l’abri de toute menace. Il passe au sommet en tête d’un groupe volumineux comprenant une quinzaine de coureurs, mais dont la composition évolue dans la descente au gré des mouvements de contre-attaque dans la descente. C’est au KM 23 que l’échappée a pris sa forme définitive avec 15 coureurs : Eddie Dunbar, Laurens De Plus (Ineos Grenadiers), Matteo Fabbro (Bora-Hansgrohe), Gorka Izagirre (Movistar), Bruno Armirail, Michael Storer (Groupama-FDJ), George Bennett (UAE), Antonio Tiberi, Kenny Elissonde, Antwan Tolhoek (Trek-Segafredo), Simon Geschke (Cofidis), Alexis Vuillermoz (TotalEnergies), Jan Hirt (Intermarché-Wanty Gobert), Franck Bonnamour et Pierre Rolland (B&B-KTM).

Deux leaders chez Jumbo-Visma avant le Tour de France

Alors que le Tour de France débute dans deux semaines et demi, avec un grand départ le 1er juillet et trois étapes au Danemark, l'équipe Jumbo-Visma, qui a brillé sur le Critérium du Dauphiné cette année, affiche désormais deux leaders : le Slovène Primož Roglič et le Danois Jonas Vingegaard qui sera chez lui. Y aura-t-il une bonne entente comme ce dimanche ? Le duo Vingegaard-Roglič s'est lancé seul quatre kilomètres avant la ligne d'arrivée. Seul Ben O’Connor a pu les suivre, sans les rattraper, mais les deux coéquipiers ont franchi la ligne d’arrivée main dans la main, le bouquet du jour revenant au jeune Danois.

"Finir 1 et 2 sur le Tour, ce serait extraordinaire"

À son arrivée, après avoir franchi la ligne de la 8e et dernière étape en Haute-Savoie, le Danois Jonas Vingegaard n'a pas caché ses ambitions pour le prochains Tour de France. "C’était assez incroyable. C’était le plan que nous avions, je devais attaquer et Primož devait me suivre, nous voulions voir si on était capables de lâcher tout le monde. On a réussi et on peut être fiers de ce que nous avons fait. Pendant les classiques ça ne s’est pas très bien passé pour moi, mais je suis très heureux d’être de retour à un très haut niveau. C’est l’une des plus grandes courses au monde, alors remporter une étape et terminer 2e du général, c’est forcément énorme. Finir 1 et 2 sur le Tour, ce serait extraordinaire mais la concurrence ne sera pas la même, ce sera encore plus dur. J’espère que l’un d’entre nous pourra gagner."

Le dernier kilomètre et l'arrivée au plateau de Solaison

Sur le podium

Maillot jaune, leader du classement général : Primož Roglič (Jumbo-Visma)

Maillot à poids, meilleur grimpeur : Pierre Rolland (B&B Hotels-KTM)

Maillot vert, meilleur sprinteur : Wout Van Aert (Jumbo-Visma)

Maillot blanc, meilleur jeune : Tobias Halland Johannessen (Uno-X Pro Cycling)

Meilleure équipe : Jumbo-Visma

Prix de la combattivité : Michael Storer (Groupama)

Les dix premiers du classement général

- - ASO

Les dix premiers de l'arrivée de la dernière étape

- - ASO

L'image du jour

Les coureurs passant le Col de la Colombière (KM 100,9, 11,8 km à 5,8 %, cat. 1).

