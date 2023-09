Prologue, étapes en ligne plus corsées : les nouveautés sur l'édition 2024 des Boucles de la Mayenne

Un prologue plus long, une étape phare le samedi et plus d'équipes World Tour. Les grandes lignes de l'édition 2024 des Boucles de la Mayenne ont été présentées ce mardi à Laval au siège de l'organisation de la course cycliste. L'édition 2024 aura lieu du 23 au 26 mai, comptera un prologue et trois étapes en ligne, dont celle du samedi qui sera plus exigeante.

ⓘ Publicité

Un prologue plus long

Le prologue est maintenu, comme l'an dernier, entre l'Espace Mayenne et l'Espace Mayenne et sera même rallongé d'un kilomètre. "Le parcours n'est pas encore arrêté", explique l'organisation, "mais la descente rue Léo Lagrange est supprimée", jugée un peu dangereuse selon les coureurs. L'organisation souhaite un peu plus de monde sur les routes du prologue, "on veut ouvrir à tout public et que ce prologue dure plus longtemps", détaille Arnaud Courteille, responsable de l'organisation technique et sportive aux Boucles. La Caravane sera également de retour sur le site.

L'étape du samedi plus corsée et plus longue

Parmi les nouveautés, une étape du samedi plus longue et plus épicée. Le vendredi 24 mai, les coureurs relieront la concession Renault de Saint-Berthevin à Ernée. Le lendemain, le samedi 25 mai, les cyclistes partiront du Ham et arriveront à Villaines-la-Juhel, l'étape la plus longue (215 km) avec un dénivelé de 3.500 m. Un passage par le Mont des Avaloirs dans les 100 derniers kilomètres et un circuit sinueux autour de Villaines-la-Juhel.

"On veut que ce soit l'étape reine et que ce soit un peu plus tard que l'an dernier", précise l'organisation. L'épreuve se terminera dimanche 26 mai pour relier Quelaines-Saint-Gault à Laval, avec une arrivée sur le boulevard Montmorency.

Plus d'équipes World Tour

La 49e édition rassemblera de nouveau 21 équipes de six coureurs et les organisateurs espèrent attirer trois formations World Tour (première division) supplémentaires par rapport à l'an dernier. Elles étaient six lors de la précédente édition, UAE, Movistar, la Groupama-FDJ, Cofidis, AG2R Citroën et Team Arkéa Samsic. "Le calendrier des autres courses cyclistes est plutôt favorable pour nous donc on va faire le maximum pour attirer les meilleures équipes", ajoute Pierrick Guesné, le président des Boucles de la Mayenne. Les championnats de France étant juste après l'événement mayennais, les organisateurs espèrent que les meilleurs coureurs français viendront se préparer sur les Boucles.

Un événement à vivre sur France Bleu Mayenne

Les Boucles de la Mayenne seront à vivre en direct sur France Bleu Mayenne dès le 23 mai 2024, avec des émissions spéciales chaque matin sur la ligne de départ et les arrivées en direct sur l'antenne.