Critérium du Dauphiné : Issoire se prépare au grand départ dimanche

Après Clermont-Ferrand l'an dernier, les organisateurs ont encore choisi le Puy-de-Dôme comme rampe de lancement du Critérium du Dauphiné. C'est la ville qui a décroché le gros lot et accueillera ce dimanche quelques unes des stars mondiales du peloton. En attendant le Tour ?

Issoire, capitale du cyclime ce dimanche 30 mai. La sous-préfecture puydômoise accueille le grand départ du 73ème Critérium du Dauphiné. Et cerise sur le gâteau, elle sera aussi ville d'arrivée de cette première étape. Les organisateurs ont en effet décidé de rester dans le pays d'Issoire pour une journée inaugurale de 182 km. Le peloton passera à trois reprises du cœur de ville. Et malgré les contraintes sanitaires et un public volontairement limité, la fête sera belle.

Le départ fictif sera donné à 12h25 sur le parvis de l’abbatiale Saint-Austremoine, là même où avait eu lieu le départ de l'étape du Tour de France entre Issoire et Super Besse en 2011. Au menu, des coureurs notamment, la côte du château de Buron (3ème catégorie) et le col de la Croix des Gardes (4ème catégorie) à monter à trois reprises. L'arrivée aura lieu vers 17 heures sur l’avenue Kennedy.

En attendant, la ville est dans la dernière ligne droite des préparatifs. Et ça se voit. Ronds-points, parterres fleuris, vitrines de commerces, Issoire a changé de braquet et va vivre ce week-end au rythme du Critérium. Comme cela avait été le cas de Clermont-Ferrand qui avait eu l'honneur d'accueillir le 12 août dernier le départ de la 72ème édition du Dauphiné, avant l'étape du Tour de France un mois plus tard.

Public autorisé mais limité

Le doute a longtemps plané sur la présence du public dimanche pour le lancement du Critérium du Dauphiné. L'étau des mesures sanitaires s'étant un peu desserré, le huis-clos a été écarté, mais une jauge a été actée au départ à l'arrivée de l'étape issoirienne.

Les spectateurs pourront se positionner sur les 182 kilomètres du parcours. En revanche, seules 1.000 personnes pourront accéder aux zones de départ et d’arrivée sur un périmètre de 200 mètres. Les coureurs et leurs bus ne pourront pas être approchés par les chasseurs de photos et d'autographes.

Pas d'Auvergnat au départ

Quelques unes des grandes stars du peloton seront au départ de ce Dauphiné 2021. Parmi elles, l'armada d'Ineos Grenadiers emmenée par Geraint Thomas (vainqueur en 2018) flanqué de Tao Geoghegan Hart et Richie Porte. Les Colombiens Miguel Angel Lopez et Nairo Quintana seront également , tout comme les Espagnols Ion Izagirre et le vétéran Alejandro Valverde.

Côté français, David Gaudu et Guillaume Martin seront présents, mais pas d'Auvergnats au départ. Logique pour le Brivadois Romain Bardet,et le Clermontois Rémi Cavagna actuellement engagés sur le Giro. Déception en revanche pour le public auvergnat, puisque Julian Alaphilippe ne figure pas dans la formation sélectionnée par la Deceuninck Quick Step. Le champion du monde bourbonnais avait coché le critérium du Dauphiné sur son calendrier, mais sa compagne Marion Rousse est sur le point de donner naissance à leur premier enfant.

France Bleu Pays d'Auvergne vous proposera une émission spéciale ce dimanche 30 mai entre 10 heures et 13 heures en direct d'Issoire. Lundi, le peloton restera en Auvergne pour une deuxième étape disputée entre Brioude et Saugues en Haute-Loire.