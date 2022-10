Puy de Dôme, Vulcania, Issoire, Clermont, Moulins : le Tour de France 2023 devrait passer 4 jours en Auvergne

La 110e édition du Tour de France cycliste partira le samedi 1er juillet d'Espagne, de Bilbao , avant de remonter par la Nouvelle-Aquitaine et basculer vers l'Auvergne. La chaîne des Puys aura droit à une belle part des 21 étapes puisque que le peloton sera en Auvergne entre le dimanche 9 juillet et le mercredi 12 juillet. D'après les dernières indiscrétions, entre le dimanche 9 juillet et le mardi 12 juillet, le peloton ira de Saint-Léonard-de-Noblat au sommet du Puy de Dôme le 9 juillet, de Saint-Ours-les-Roches (Vulcania) à Issoire le 11 juillet et de Clermont-Ferrand à Moulins le 12 juillet. Le lundi 10 juillet, les coureurs passeront leur première journée de repos dans la capitale auvergnate.

Dans sa présentation du parcours 2023 ce jeudi, ASO, en charge du Tour de France , devrait dévoiler les différentes étapes du parcours, mais pas le détail du tracé. Les derniers ajustements seront connus dans les prochaines semaines. En 2020, le Tour de France avait déjà pris goût à l'Auvergne avec l'arrivée au Puy Mary . L'étape avait marqué les corps et les esprits, elle avait surtout montré que la différence pouvait se faire dans ce genre d'étape, avec un enchaînement terrible de cols de moyenne montagne, en l'occurrence à l'époque 4.400 mètres de dénivelé positif.

Saint-Léonard-de-Noblat > puy de Dôme

Le dimanche 9 juillet devrait être historique avec une arrivée au sommet du Puy de Dôme en provenance de Saint-Léonard-de-Noblat. Cela fait 35 ans que la Grande Boucle n'a pas gravi ce sommet mythique. L'étape devrait être historique à plus d'un titre, puisque la montée finale se fera sans spectateurs et avec un dispositif d'arrivée à minima, le nombre de suiveurs sera réduit à sa portion congrue.

Le Géant des dômes a jusque là accueilli 13 étapes du Tour de France entre 1952 et 1988, notammen t le duel mémorable entre Jacques Anquetil et Raymond Poulidor en 1964 . Depuis, le Tour est devenu une entreprise drainant des milliers de suiveurs et des millions de spectateurs sur le bord des routes, autant dire des conditions d'accueil incompatibles avec une arrivée au sommet du Puy de Dôme. ASO adaptera en cette année 2023 spécifiquement son village d'arrivée et la fin de l'étape qui deviendra donc la 14e de l'histoire du puy de Dôme.

Journée de repos à Clermont-Ferrand

Le lundi 10 juillet sera le premier jour de repos du Tour de France, et Clermont-Ferrand devrait être ville étape, de quoi d'abord remplir les hôtels, mais aussi offrir une nouvelle exposition à la capitale auvergnate. La dernière fois que le Tour a posé ses valises à Clermont, c'était en 2020, elle était alors ville de départ de la 14e étape .

Entre 1951 et 2020, Clermont-Ferrand a surtout connu les joies d'être ville de départ, en l'occurrence 12 fois, pour seulement deux arrivées, la dernière en 1959.

Une place de Jaude noire de monde pour la présentation des équipes lors du départ de la 14 étape du Tour de France en 2020 entre Clermont-Ferrand et Lyon. © Radio France - E. Le Bihan

Saint-Ours-les Roches > Issoire

Le Tour de France devrait reprendre la route le mardi 11 juillet au cœur de la chaîne des Puys, avec un départ depuis Vulcania, le parc européen du vulcanisme. La distance entre Saint-Ours-les-Roches et Issoire, sur le trajet le plus rapide via Clermont-Ferrand, est de 60 kilomètres, mais les organisateurs ont en tête d'offrir un parcours beaucoup plus vallonné en arpentant une partie des 80 volcans endormis. Encore une fois, l'Auvergne devrait mettre en lumière les hommes forts, candidats à la victoire finale, avec des enchaînements de cols.

La dernière arrivée du Tour de France à Issoire remonte à 1983, les années Laurent Fignon, vainqueur de la 70e édition sur les Champs-Elysées cette année-là. La sous-préfecture du Puy-de-Dôme avait bien eu trois départs en 1983, 2005 et 2011, mais rien de vaut une arrivée. Pour convaincre ASO, la ville avait réussi son examen de passage, en 2021, avec l'accueil du Dauphiné .

Clermont-Ferrand > Moulins

Le peloton du Tour de France reviendrait à Clermont-Ferrand le mercredi 12 juillet, pour une quatrième et dernière journée de la caravane en Auvergne. Le départ sera donné de Clermont, direction le nord de l'Auvergne, pour la préfecture de l'Allier, jamais Moulins n'a accueilli jusque là la Grande Boucle. Plus largement, le département est le grand oublié du Tour, puisque seules quatre villes ont connu des arrivées ou des départs de l'Allier : Cérilly (départ en 2008), Montluçon (arrivée en 2001 et 2008), Saint-Pourçain-sur-Sioule (départ en 2013) et Vichy (départ et arrivée en 1952). Moulins sera donc, dans l'histoire, la cinquième ville de l'Allier à accueillir le Tour.