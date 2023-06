Quatre cyclistes normands engagés sur le Tour de France

Guillaume Martin en leader d'équipe

A 30 ans, Guillaume Martin s'alignera sur son septième tour de France en tant que leader de l'équipe Cofidis. Huitième du général en 2021, le cycliste ornais cherchera à mettre à profit son profil de grimpeur sur un Tour où les étapes de Montagnes seront nombreuses et les contre la montre plus rares (un seul et sur un parcours accidenté). Il n'a jamais cessé d'amélioré sa place au général depuis son premier Tour en 2017 à l'exception de l'an passé où le Covid l'avait forcé à se retirer. Il dit souhaiter "reprendre sa marche en avant" et semble avoir les jambes pour après sa jolie sixième place au général du Critérium du Dauphiné.

Benoît Cosnefroy se sent bien physiquement

Le Manchois Benoît Cosnefroy connaîtra son 5e tour de France consécuti. Ce puncheur de 28 ans cherchera à remporter une étape qui échappe aux Normands depuis près de trente ans. "Je suis plutôt rassuré pour mon cinquième Tour de France, a-t-il expliqué sur France Bleu Cotentin. "J'arrive avec plus de sérénité que mes premiers. J'arrive pas mal et avec une belle forme" estime le coureur de l'équipe AG2R -Citroën.

Anthony Delaplace veut effacer 2021

A 33 ans, le manchois Anthony Delaplace connaîtra son 9e tour "C'est toujours l'objectif majeur d'une saison, a expliqué le coureur Arkéa-Samsic dans l'émission Le Kop . "Malgré un début de saison mitigé, avec ma grippe mi-février et ma chute au Tour de Catalogne mi-mars, j'ai mis les bouchées double pour la deuxième partie de saison et j'ai retrouvé un bon niveau."

Le cycliste manchois aura l'envie d'effacer l'échec de son abandon en 2021. "J'avais à cœur de refaire le Tour de France avant la fin de ma carrière et d'effacer 2021. C'est vrai que c'est la première fois que j'arrive hors délai sur une course. Cela m'a marqué. J'ai mis un peut de temps pour m'en remettre. j'avais à cœur de refaire le Tour, c'est chose faite et c'est vraiment top."

Le plus jeune des quatre : Mathis Louvel

Le Seino-marin Mathis Louvel est le moins expérimenté des quatre....mais aussi le plus jeune. A 23 ans, il participe à son 2e tour sous les couleurs d'Arkéa-Samsic. Il avait terminé 73e au général l'an passé.

Ceux qui ne viendront pas

Le calvadosien Paul Ourselin n'a malheureusement pas été retenu par son équipe Total Energie. Le Manchois Mikaël Cherel a lui été engagé sur le Tour d'Italie. Quand au Bayeusain Kevin Vauquelin, il s'alignera sur le Tour d'Espagne en guise de premier grand Tour.

