CARTES - Quatre jours de Dunkerque : le parcours détaillé de l'édition 2019

Dix-neuf équipes prendront le départ des 4 jours de Dunkerque le mardi 14 mai 2019. Les organisateurs ont fait leur choix. Ils ont notamment retenu quatre équipes du World Tour : AG2R La Mondiale, Groupama-FDJ, Lotto-Soudal et Team Jumbo-Visma.

La course cycliste comporte à nouveau six étapes et traverse les cinq départements de la grande région. Elle se déroule jusqu'au dimanche 19 mai 2019. Le grand départ aura lieu à Dunkerque le mardi 14 mai, tout comme l'arrivée finale cinq jours plus tard. Et c'est une tradition, les coureurs disputeront encore une arrivée au sommet du mont Cassel.

Découvrez le parcours des six étapes sur nos cartes interactives. Déplacez vous et zoomez dessus pour savoir où vont passer les coureurs et choisir le meilleur emplacement pour les encourager.

1re étape - Dunkerque > Condé-sur-l'Escaut

C'est la coutume. Le grand départ sera donné de la place Jean-Bart à Dunkerque le mardi 14 mai 2019. L'arrivée sera jugée à Condé-sur-l’Escaut. Une première étape longue de 180,7 km. Les coureurs devront grimper comme l'an dernier le Mont des Cars et le Mont Noir. Ils passeront aussi au sommet de Mons-en-Pévèle. L'occasion de décrocher les premiers points pour le maillot à pois. Trois sprints intermédiaires sont au programme et comptent pour le maillot vert.

2e étape - Wallers > Saint Quentin

C'est un clin d'oeil au Paris-Roubaix. Les coureurs s'élanceront de Wallers le mercredi 15 mai 2019 pour la deuxième étape longue de 177,7 km. Une ville minière bien connue pour sa Trouée d'Arenberg, dont 500 mètres de pavés ont été remis en état. Le peloton aura au menu deux sprints intermédiaires avant d'attaquer le mont Montay et le mont Catrau-Cambraisis. Il disputera un troisième et dernier sprint avant les trois tours du circuit final à Saint-Quentin.

3e étape - Laon > Compiègne

C'est une étape de 156,5 km qui conduira le jeudi 16 mai 2019 le peloton de Laon dans l'Aisne à Compiègne dans l'Oise. Les prétendants au maillot à pois ne chômeront pas puisque cinq monts sont au programme. Cela fait autant de possibilités de grappiller des points. Les sprinteurs ne sont pas oubliés. Trois sprints intermédiaires ont été prévus par les organisateurs.

4e étape - Fort Mahon Plage > Le Portel

Fort Mahon plage est de nouveau ville départ cette année à l'occasion de la troisième étape ce vendredi 17 mai. Une étape longue de 180,4 km qui emmène le peloton jusqu'au Portel. Ce ne sera pas une promenade de santé pour les coureurs. Six monts sont au programme dont quatre dans le circuit final de 15 km. Les coureurs devront effectuer quatre ascensions de la cote de Saint Etienne au Mont. Il y aura aussi trois sprints intermédiaires.

5e étape - Gravelines >Cassel

Cette cinquième étape est souvent déterminante pour l'issue de la course cycliste avec sa traditionnelle arrivée au Mont Cassel. Elle n'a pas porté chance à Bryan Coquart l'an dernier. Il a perdu la course sur cette étape. Cette année, le départ sera donné à Gravelines. Il y a 181,5 km à parcourir. Et comme le veut la coutume, les coureurs devront faire huit tours dans Cassel sur un circuit de 14,6 km.

En 2018, c'est l'Allemand André Greipel qui a remporté la 5e étape à Cassel © Maxppp - Stéphane Mortagne

6e étape - Roubaix > Dunkerque

Le départ de la 6e et dernière étape de la course sera donné à Roubaix le dimanche 19 mai 2019. Les coureurs prendront la direction de Dunkerque où se disputera l'arrivée finale. Une étape longue de 187,3 km. C'est l'une des plus longues de cette édition avec la première étape. Au programme, à nouveau le mont des cats. Ce sera la dernière occasion de prendre des points pour le maillot à pois. Le peloton effectuera dans Dunkerque le traditionnel circuit final de 7,1 km avec le passage par la digue de Malo. Un circuit à parcourir 11 fois avant de franchir la ligne d'arrivée devant la statue du corsaire Jean Bart.

L'an dernier, c'est le coureur belge Dimitri Claeys qui a remporté les 4 jours de Dunkerque. L'Allemand André Greipel a terminé deuxième au classement général.