Que sont devenus les coureurs révélés sur le Tour de Normandie

Depuis un quart de siècle, le Tour de Normandie est une formidable pouponnière pour les talents de l'avenir du cyclisme. Epreuve professionnelle depuis 1996, la course à étape normande a révélé de nombreux coureurs. Sur ces dernières années, ceux qui y ont brillé ont-ils percé au plus haut niveau ?

Soyons réaliste, les trois quarts des participants au Tour de Normandie ne sont pas voués à une carrière au plus haut niveau. Toutefois, certains vainqueurs ou animateurs de l'épreuve évoluent aujourd'hui dans les meilleurs pelotons, prennent part au plus grandes courses au Monde et sont parfois même des champions reconnus.

Dans cet article, nous nous sommes penchés sur les cyclistes ayant marqués la course lors de la dernière décennie. Se sont-ils affirmés au plus haut niveau ou leurs exploits normands ont-ils été le sommet de leur carrière ?

Küng et Dillier, petits Suisses devenus grands

Vainqueur en 2014, Stefan Küng est, sans conteste, celui qui a le mieux réussi après s'être montré à son avantage sur le Tour de Normandie. A l'époque chez BMC, le Suisse avait écrasé la semaine normande grâce notamment à un prologue de feu. Le contre-la-montre est d'ailleurs sa discipline fétiche puisqu'il est quintuple champion national et double champion d'Europe en titre. Porteur du Maillot blanc dès son premier Tour de France, il remporte une étape (CLM par équipes) en 2018. Aujourd'hui à la Groupama-FDJ, il est l'un des valeurs sûres du peloton mondial.

Son compatriote Silvan Dillier s'est aussi fait un nom à l'international. Maillot jaune final du Tour de Normandie 2013, il s'est par la suite imposé sur la Route du Sud, la Route Adélie, et s'est notamment octroyé les titres nationaux sur route (2017 et 2021) et du contre-la-montre (2015). Ses plus grands faits d'armes restent une victoire d'étape sur le Tour d'Italie en 2017, et une deuxième place sur Paris-Roubaix (2018). Ses dernières saisons ont malheureusement été ternies par de nombreuses blessures.

Vainqueur du Tour de Normandie 2013, le Suisse Silvan Dillier est un spécialiste du contre-la-montre. © Maxppp - Andrzej Grygiel

Delaplace et Cousin, les confirmés

Anthony Delaplace (2017) et Jérôme Cousin (2012) sont les deux derniers français à avoir remporté l'épreuve normande. Pour le premier cité, il s'agissait d'une belle offrande de la part de son équipe Fortuneo-Vital Concept, qui lui avait permis de s'imposer sur ses terres et d'ainsi garnir son palmarès. A l'époque, il n'était déjà plus un jeune loup mais plutôt un coureur confirmé avec cinq Tour de France au compteur. Quant à Jérôme Cousin, sa mise en lumière dans la région lui a permis de goûter au Tour de France et à la Vuelta à plusieurs reprises.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Durant les années 2010, un autre français à inscrit son nom au palmarès du Tour de Normandie, Alexandre Blain. Vainqueur en 2011, il est passé tout proche du doublé deux ans plus tard. Vainqueur d'étape et porteur du maillot jaune, il s'inclina pour trois secondes seulement face à Silvan Dillier lors d'une ultime étape épique. Malgré ces coups d'éclats, le Niçois ne connaîtra pas les joies des plus grandes courses internationales.

Claeys et Planckaert, sprinteurs belges au second plan

Durant la décennie écoulée, le Tour de Normandie se gagnait par paire. Doublé français en 2011 et 2012, doublé Suisse en 2013 et 2014 et puis doublé belge en 2015 et 2016. Dimitri Claeys et Baptiste Planckaert ont, par la suite, réalisé une honorable carrière, le premier cité participant notamment deux fois au Tour de France et remportant les Quatre jours de Dunkerque sous le maillot de la Cofidis. Quant à Planckaert, il n'est pas en reste, avec une participation au Giro.

Dimitri Clayes ouvre la route sur la 4ème étape du Tour de France 2018 entre La Beaule et Sarzeau. © Maxppp - Thomas BREGARDIS

Stewart et Forfang, fin précoce

Pour les deux derniers vainqueurs de la course à étape normande, le Britannique Tom Stewart (2018) et le Norvégien Ole Forfang (2019), le succès n'aura pas été synonyme de bond dans leur carrière, bien au contraire. Tout deux ont déjà mis un terme à leur aventure dans le cyclisme. Pour eux comme pour le Néerlandais Ronan Van Zandbeek, victorieux en 2010, le Tour de Normandie aura été le summum de leur vie professionnelle de coureur.

Ils ont rejoint le gratin mondial

Tour 2019 : Alberto Dainese, Fabian Lienhard, Connor Swift, Brent Van Moer, Simon Pellaud, Markus Hoelgaard

Tour 2018 : Fabian Lienhard, Cees Bol, Matteo Moschetti, Kasper Asgreen, Jan Barta, Julius Van den Berg, Connor Swift,

Tour 2017 : Anthony Delaplace, Elie Gesbert, Pavel Sivakov, Damien Gaudin, Benjamin Thomas, Corentin Ermenault, Fabio Jakobsen, Chris Anker Sorensen, Connor Swift, Alexander Krieger

Tour 2016 : Cees Bol, Benjamin Thomas, Julius Van den Berg, Pascal Ackermann, Paul Ourselin, Corentin Ermenault, Markus Hoelgaard, Christopher Lawless

Tour 2015 : Maximilian Schachmann, Paul Ourselin, Pascal Ackermann, Jonas Koch, Xandro Meurisse, Dimitri Claeys,

Tour 2014 : Stefan Küng, Kévin Ledanois, Pierre-Luc Périchon, Anthony Turgis, Maximilian Schachmann, Dylan Teuns, Lilian Calmejane, Dylan Groenewegen,

Tour 2013 : Dylan Van Baarle, Stefan Küng, Rick Zabel, Magnus Cort Nielsen, Natnael Berhane, Perrig Quemeneur, Anthony Charteau, Alexis Gougeard, Anthony Turgis

Tour 2012 : Jérôme Cousin, Dylan Van Baarle, Jasper Stuyven, Simon Yates, Bob Jungles, Jesper Hansen, Kévin Reza, Lawson Craddock

Tour 2011 : Luke Rowe, Jack Bauer, Ramon Sinkeldam, Tom Dumoulin, Arnaud Démare, Stéphane Rossetto,

Tour 2010 : José Herrada, Jan Barta, Jimmy Casper, Christopher Juul-Jensen, Adrien Petit

Suivez le Tour de Normandie 2022 sur France Bleu

Du lundi 21 au dimanche 28 mars, France Bleu est la radio officielle de la 40ème édition du Tour de Normandie. Chaque jour, suivez l'étape en direct et retrouver les interviews des animateurs de la course.