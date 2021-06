Quelles ambitions pour Arnaud Démare sur le Tour de France ?

Il est de retour ! Arnaud Démare est au départ du Tour de France 2021 à Brest ce samedi 26 juin. Dossard 83 dans le dos, le natif de Beauvais retrouve la Grande Boucle après 4 participations en 2014, 2015, 2017 et 2018.

Fort d'une année 2020 réussie, avec notamment le titre de champion de France sur route et la victoire au classement par points sur le Giro, le coureur de la Groupama FDJ arrive "à son meilleur niveau" sur le Tour, "avec des équipiers en pleine forme". Physiquement, Arnaud Démare se "sent bien", avec "de bonnes sensations sur les dernières courses", à l'image de sa victoire finale fin mai au classement général des Boucles de la Mayenne, grâce à trois victoires d'étape.

"Aller chercher plusieurs étapes" avant de penser au maillot vert

Son ambition première ? "Aller chercher plusieurs étapes", sans penser immédiatement au maillot vert, qui récompense le vainqueur du classement par points. "Ce sera "un objectif une fois qu'on sera dans le match. Il faut laisser la première semaine et voir comment on se situe" analyse Arnaud Démare

Déjà vainqueur en 2017 (4e étape) et en 2018 (18e étape), le coureur de la Groupama-FDJ n'avait pas participé au Tour de France en 2019 et 2020.

Arnaud Démare mise surtout sur la 3e étape ce lundi 28 juin entre Lorient et Pontivy. "Il y a de la place" cette année confie le Beauvaisien, qui se méfiera notamment du retour de Mark Cavendish du côté de la concurrence. Vainqueur du classement par points sur le Tour en 2011, le coureur australien est engagé avec l'équipe Deceuninck-Quick Step. Un adversaire de taille peut-être dans la course au maillot vert pour Démare, avec Peter Sagan (Bora-Hansgrohe, septuple vainqueur final du maillot vert sur le Tour de France), Caleb Ewan (Lotto Soudal) et Wout Van Aert (Team Jumbo-Visma)

Le maillot jaune en début de Tour, mission impossible

Propulsé co-leader de la Groupama-FDJ avec le grimpeur David Gaudu, Arnaud Démare évolue cette année dans une équipe sans Thibaut Pinot, 3e du Tour de France 2014. Revenant sur le Tour de France, Arnaud Démare veut savourer ce qu'il estime comme "la plus belle course du monde". Mais quid du maillot jaune ? Enfiler le maillot de leader du classement général, mission impossible selon le sprinteur avec 2 premières étapes accidentées en Bretagne.

Début ce samedi 26 juin pour les 184 coureurs engagés, avec une première étape Brest-Landerneau. Arrivée trois semaines plus tard pour les rescapés, le dimanche 18 juillet, sur les Champs-Elysées à Paris.