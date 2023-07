Qui est Margaux Vigié, la Toulousaine du Tour de France Femmes ?

"Cahors, c'est là où je m'entraine et où il y a ma famille. Et au final, le Tourmalet, Blagnac, Albi, Rodez, c'est chez moi". Margaux Vigié est une Midi-Pyrénéenne, née à Plaisance-du-Touch près de Toulouse (Haute-Garonne), mais aux fortes racines lotoises, du côté de Montcléra aux portes de la Dordogne. À 28 ans, pour son deuxième Tour de France Femmes, elle vise " un Top 10, minimum ". L'année dernière, après une chute dès la deuxième étape, elle avait terminé hors-délai (éliminatoire) lors de la septième

Le roller avant le vélo de course

Margaux Vigié a pourtant commencé toute petite par le roller, patinage de vitesse et marathon. Elle débute chez elle à Plaisance-du-Touch, jusqu'à devenir championne de France de roller sur 10 kilomètres en 2015 et intégrer le pôle France à Bordeaux.

En 2015, elle part à Barcelone pour ses études de kiné. Elle continue le roller mais son lieu d'entrainement n'est pas à côté, alors elle enfourche le vélo pour y aller. Elle se prend au jeu et craque même pour le "fixie", des courses à pignon fixe et sans frein. De nombreuses courses ont lieu sur le port de Barcelone, quelques unes en Allemagne et en Italie. C'est un sport de casse-cou et de sang froid, où il faut se frotter aux concurrentes pour passer dans les virages, sans frein et sans tomber.

Rouler en peloton, c'est donc facile pour la Toulousaine, qui est repérée par une équipe espagnole. Margaux Vigié se lance alors dans le cyclisme sur route. Elle a notamment participé au Tour de Normandie en mars dernier, à la Flèche Wallone et au Paris-Roubaix en mai. Ni grimpeuse ni sprinteuse, la Toulousaine vise plutôt les étapes accidentées, comme Cahors-Rodez ce mercredi 26 juillet.