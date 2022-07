Qui sont les coureurs pros alignés dans le critérium de Dijon ?

Si vous avez aimé le Tour de France , vous allez adorer le Critérium de Dijon. Sur les 40 coureurs engagés pour cette édition 2022, 19 sont des pros qui viennent pour la plupart de participer à la Grande Boucle.

On va pouvoir applaudir Florian Sénéchal, champion de France 2022 et co-équipier du maillot jaune Jonas Vingegaard. Il y a aussi Pierre Rolland de l'équipe B and B Hotels, Pierre-Luc Perrichon du team Cofidis, Anthony Roux de la Groupama FDJ, Clément Venturini et Geoffrey Bouchard de l'équipe AG2R Citroën. On trouvera également le Belge Yves Lampaert vainqueur de la 1ere étape du Tour. Ils vont tous défier notre dijonnais Julien Bernard, de l'équipe Trek Segafredo , vainqueur du Critérium l'an dernier.

Chasse aux autographes

Le critérium de Dijon, c'est une boucle d'1,7 kilomètres entre la place Wilson et le rond-point du Carrousel. Les coureurs disputeront une course de 88 kilomètres au total.

On peut approcher les coureurs, comme ici Julien Bernard et décrocher une signature © Radio France - Olivier Estran

Le départ sera donné à 19h45 pour une arrivée prévue vers 21h30. Auparavant, on va pouvoir apprécier les prouesses de chacun des participants à l'occasion d'un contre-la-montre individuel qui débute à 18h20. On a rendez-vous dès le début d'après-midi sur place pour la chasse aux autographes, il y a aussi des stands de jeux, d'animations pour les enfants, buvette et restauration. L'entrée est libre.

Julien Bernard, vainqueur en 2021 © Radio France - Olivier Estran