QUIZ - Tour de France : êtes-vous incollable sur Eddy Merckx, le légendaire cycliste belge ?

Il y a 50 ans, Eddy Merckx remportait son premier Tour de France. Pour célébrer cet anniversaire et rendre hommage au coureur cycliste belge, les organisateurs ont choisi Bruxelles en Belgique pour le grand départ de cette 106e édition. Etes-vous incollable sur Eddy Merckx ? Testez vos connaissances en répondant à notre quiz !

Le 20 juillet 1969, Eddy Merckx franchit la ligne d'arrivée à Paris et remporte son premier Tour de France à 24 ans. Trois semaines plus tôt, le peloton s'est élancé de Roubaix dans le Nord. Au programme, 4.117 km et 22 étapes.

Eddy Merckx réalise un véritable exploit. Non seulement il gagne le Tour de France. Mais il endosse aussi le maillot vert et le maillot à petits pois à Paris. Il remporte six étapes et le classement par équipes. Au classement général, il devance son dauphin de 17 minutes et 54 secondes.

